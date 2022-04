Spaenhiers stellen gevarieerd jaarboek 2021 voor: Van WO II tot de brandweer en het religieuze leven

De archeologisch-historische kring Spaenhiers organiseerde onlangs in de brandweerkazerne van Koekelare, een afhaalmoment voor het nieuw en zeer gevarieerd jaarboek 2021 dat tal van interessante onderwerpen in de kijker plaatst.

Corona liet ook zijn sporen na in het clubleven van de Spaenhiers, die zijn werking zag stilvallen en zijn activiteiten in 2021 al met horten en stoten gedeeltelijk in het water zag vallen. Gelukkig voor voorzitter Bernard Lootens is de productie van het nieuwe jaarboek nooit in het gedrang gekomen. De usual suspects die zoals steeds in de pen kropen, leverden in december en januari, netjes hun bijdragen af, zodat het redactiewerk op een korte termijn kon worden uitgevoerd. “En daar zijn we heel trots op, want ze hebben zoals de vorige jaren opnieuw hoogstaand werk afgeleverd”, steekt een fiere voorzitter Lootens van wal. “De uitgifte van het jaarboek 2021 is een voltreffer. Zo’n 150 leden kwamen hun jaarboek afhalen, wat betekent dat ze zo vlug mogelijk weer de draad willen opnemen.

Boeiende onderwerpen

Het jaarboek 2021 telt 239 bladzijden en is gekruid met tal van boeiende onderwerpen. Zo vind je er onder andere een bijdrage in terug van Koenraad Vandenbussche over Het ambacht Koekelare onder de laatste Bourgondiërs in de periode 1465-1492. Jaak Knudde beschrijft in Ichtegemnaar onthoofd in Wolfenbüttel, in zijn unieke journalistieke stijl, het wedervaren van Georges Boen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwillig in Duitsland gaat werken en er zich in de nesten werkt. Hij komt in een maalstroom van gebeurtenissen terecht, met een tragische afloop als gevolg. Jozef Heus pakt in het jaarboek uit met een korte bijdrage over de begindagen van de Post in Koekelare in de 19de eeuw, waar de postbedeling in landelijke gemeenten startte in 1836 met alle kinderziekten en perikelen van dien. Bernard Lootens vindt zijn muze bij de brandweer. Onder de noemer Brand en brandweer in Koekelare voor de fusie van 1970 behandelt hij onder andere de rol die de Samenwerkende Brandverzekeringsmaatschappij van Couckelaere speelde van 1898 tot 1946. De auteur kon ook de samenstelling van het brandweerkorps tot diep in de 19de eeuw achterhalen. Jozef Heus waagt zich in een ander hoofdstuk op glad ijs met het aansnijden van de Facetten van religieus leven in Koekelare of de dag des Heren verzwindt. Jozef doet een serieuze poging om het religieus klimaat in de vorige eeuw te schetsen. Het is onmogelijk om alle onderwerpen aan te snijden, maar het jaarboek 2021 bevat nog tal van andere interessante stukken die zeker het lezen waard zijn. (EV)