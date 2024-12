Spacemakers zorgen voor kerstsfeer: “Lichtjes aansturen via QR-code”

Aan de brandweerkazerne zijn de bomen sfeervol verlicht met lichtballen. Via een QR-code kan je er zelf de lichtjes aansturen. Wout Demeyere, Willem Deschryver en Felix Ysenbaert zijn de drijvende krachten achter Spacemakers die instaan voor de installatie.

Spacemakers is een project gestart in Jeugdhuis Krak. Het project groeide puur op vrijwillige basis, waarbij alle leden hun eigen expertise ontwikkelden in hun interessegebied. Hierdoor ontstond een groep jonge, gemotiveerde makers met vaardigheden variërend van projectiemapping, animatie, decorontwerp tot softwareontwikkeling, elektronica… “Nu zijn we op een zichzelf staand collectief,” vertelt Felix Ysenbaert (30).

“Wij zijn een klein team jonge creatievelingen met een sterke passie voor livemuziek, humor en ervaringen met een twist. Wij krijgen kippenvel als we het woord meeslepend horen. Wij proberen uw extra pittige saus te zijn, of het nu voor uw evenement, festival, installatie, performance of liveoptreden is. Met Spacemakers experimenteren we al zo’n acht jaar met licht, beeld en geluid in de openbare ruimte. Via verschillende kunstvormen proberen we een ruimte in een andere dimensie te tonen. Verbeelding staat daarom altijd centraal. Wij zijn niet bang voor een uitdaging, die gaan we zelfs graag aan. We maken interactieve installaties, waren actief op Pukkelpop…”

Krak

“Het begon allemaal bij Krak waar we tien jaar actief zijn. Nu hebben we daar ons leven en passie van gemaakt als freelance in hoofdberoep. Met deze lichtballen zijn we blij dat we wandelaars en leerlingen na school kunnen boeien met dit project. Het is eenvoudig aan te sturen via een aanwezige QR-code. Het is een bezoekpunt geworden die druk bezocht wordt. Daar zijn we heel fier op”, zegt Felix. Het Spacemakers team bestaat uit: creatieve codeur en ontwikkelaar Wout Demeyere, systeemingenieur, lightning-ontwerper en contentmaker Willem Deschryver en contentmaker, illustrator, animator en veejay Felix Ysenbaert.