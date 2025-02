Spaarvereniging ’t Brugtje huldigt kampioenen

Het aantal spaarverenigingen in cafés is de laatste jaren zienderogen verminderd. Maar in Staminee ’t Brugtje in Wijnendale houdt de gelijknamige spaarvereniging nog altijd stand.

Dat is te danken aan het bestuur, bestaande uit Agnes Pollentier, Linda Van Aelst en cafébaas Kris Decock. Zij blijven de werking schragen. Vorige zondag had in ’t Brugtje de huldiging van de laureaten van het voorbije speelseizoen plaats. Bij de mannen won Marcel Deprest en bij de vrouwen Rosette D’haene. Ook het best sparende koppel werd bekroond, met name Redgy De Grande en Martine Slabbinck. Allen mochten een mooi cadeau in ontvangst nemen. Namens het stadsbestuur kwam schepen Elsie Desmet de gehuldigden en het bestuur feliciteren. “Het is belangrijk dat jullie vereniging blijft bestaan en mensen samenbrengt”, zei ze. “De drie bestuursleden en alle trouwe leden verdienen onze waardering.”