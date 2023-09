Spaarbekken Nieuwpoort terug toegankelijk na maand problemen met blauwalgen: “Koolhofput wel nog blijft dicht”

Meer dan een maand nadat het grote Spaarbekken in Nieuwpoort gesloten werd voor waterrecreatie door de aanwezigheid van blauwalgen is de plas terug opengesteld. Uit stalen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat de waterkwaliteit terug in orde is. Er mag terug gevist worden, de oevers mogen betreden worden en er kan terug aan watersport zoals kajakken en kanovaren gedaan worden. “Maar let op: provinciedomein De Koolhofput blijft gesloten”, laat stad Nieuwpoort weten.

De aanwezigheid van blauwalgen in zowel het Spaarbekken, de grote plas aan de rand van Nieuwpoort aan de Nieuwendammeweg en in provinciedomein De Koolhofput, tussen Nieuwpoort-Stad en de E40, werden rond 9 augustus ontdekt. Het ging om een hardnekkige plaag want het duurde meer dan een maand eer de blauwalgen in het Spaarbekken verdwenen waren. Het weer van de voorbije weken speelde daar een grote rol in.

Al die tijd gold er een algemeen verbod om het water te betreden. Er mocht niet gevist worden, er kwam een verbod op waterrecreatie zoals kajakken, kanovaren, suppen, roeien, zeilen, zwemmen en duiken. Aan de plas ligt een site van Sport Vlaanderen en ook daar konden de watersporten niet doorgaan. Er komt nu echter goed nieuws.

Koolhofput blijft dicht

“Uit nieuwe controle van de VMM op 13 september blijkt dat de waterkwaliteit in het Spaarbekken terug in orde is en werd het recreatieverbod daar opgeheven”, meldt stad Nieuwpoort. “Alles is daar opnieuw toegestaan, maar in provinciedomein De Koolhofput zijn wel nog blauwalgen aanwezig. Daar geldt nog steeds een betredingsverbod.”

Die maatregelen blijven gelden tot een volgende communicatie na staalafnames van de VMM. Wie alsnog in contact zou komen met water met blauwalgen kan daar misselijk van worden of hoofdpijn van krijgen. Een eerste symptoom is meestal huidirritatie. Wie daarvan last heeft of huidcontact had met dit water, moet zich zo snel mogelijk douchen of afspoelen. Bij verder symptomen zoals huidirritatie is het aan te raden een arts te raadplegen. (JH)