Soupapke viert verjaardag met revueshow en reus

Op kermiszaterdag, 1 oktober om 11 uur, hebben Soupapke en zijn trawanten terug een afspraak met de Kuurnse bevolking op het voorplein van het gemeentehuis.

“Soupapke is eigenlijk een typetje dat ik ooit speelde in een toneelstuk”, vertelt Jos Depypere die al 30 jaar de rol vertolkt. “Als toenmalige voorzitter van de kunstkring moest ik altijd een speech geven bij de opening van de expo van de kunstkring tijdens Kuurne Kermis. Dat plechtige gedoe is niet aan mij besteed en daarom koos ik daarom voor Soupapke. Ik gaf een opvoering van 20 minuten over de Kuurnse actualiteit. Daar kon toenmalig burgemeester Dries Vandekerkhove niet mee lachen.” Soupapke staat niet meer alleen op het podium. Af en toe werd een nieuwe figuur geïntroduceerd. Eén daarvan is Ture, de cafébaas en beste vriend van Soupapke, gespeeld door Rik Nuyttens.

“Onze vaste groep waarmee we Soupapke opvoeren bestaat uit zo’n twaalf personen”, vertelt Rik. “Dit jaar brengen we onze opvoering op de pui van het gemeentehuis met een beperkte bezetting, omdat we in volle voorbereiding zijn voor onze revue. Die brengen we naar aanleiding van 900 jaar Kuurne op 31 maart, 1 april en 2 april 2023. Met kermiszaterdag gaan we het uiteraard hebben over de centrumvernieuwing (lacht). Maar er is ons het afgelopen jaar wel nog meer opgevallen.”

Geheime locatie

Gezien Soupapke dit jaar 30 kaarsjes mag uitblazen, willen Rik Nuyttens en Luc De Tollenaere dit niet zomaar voorbij laten gaan. Het duo stak de koppen bijeen en het resultaat daarvan begint stilaan vorm te krijgen. “We willen Soupapke eren met een reus, die we momenteel aan het vervaardigen zijn op een geheime locatie”, zegt Rik. “Het lichaam van zo’n 3,70 meter hoog is volledig afgewerkt. Ook het rollend onderstel is al gemonteerd. Voor de kledij hebben we 21 m² stof nodig. Onze volgende uitdaging is het maken van het hoofd. We voorzien dat tegen begin van volgend jaar de reus volledig zal afgewerkt zijn.” (BRU)