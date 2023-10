Soubry blijft trouwe partner van Restos du Coeur: “Deel van ons DNA geworden”

Al voor het zesde jaar op rij geeft Soubry in het kader van Wereldarmoededag – morgen 17 oktober – meer dan 100.000 pastaporties aan Restos du Coeur. Zij zorgen voor betaalbare maaltijden in een sociale setting voor mensen die er nood aan hebben.

Sociale organisaties zoals Restos du Coeur zorgen ervoor dat gezinnen die het financieel moeilijk hebben nog steeds kunnen genieten van een dagelijkse warme maaltijd. Het unieke aan hun organisatie is de combinatie van de maaltijdpakketten, die afgehaald kunnen worden, met de mogelijkheid om ter plaatse in één van de 20 restaurants van Restos du Coeur een maaltijd te kunnen nuttigen.

Deze restaurants bieden tevens een niet te onderschatten sociale meerwaarde. Mensen/gezinnen in armoede geraken vaak geïsoleerd van hun omgeving. Via de restaurants krijgt men de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen – meestal met lotgenoten – waardoor ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden.

Vlotte samenwerking

“We hebben dit jaar niet gewacht op de vraag van Restos du Coeur tot samenwerking, maar we hebben zelf proactief een voorstel van donatie aangeboden. Al meer dan zes jaar hebben we een heel vlotte samenwerking met de mensen van Restos du Coeur. Het voelt aan alsof ze een deel van ons DNA geworden zijn. Het is voor ons dan ook een evidentie dat we dit jaar opnieuw 10 ton pasta schenken. De pasta zal op de juiste plaats en bij de juiste mensen terecht komen, en daar is waarvoor we het doen, want Soubry smaakt nog altijd naar samen”, aldus Michel Soubry, van het gelijknamig voedingsbedrijf in Roeselare.

Ook bij Restos du Coeur bevestigen ze de trouwe samenwerking met Soubry. “Het wordt steeds moeilijker om goederen in te zamelen. Dit in combinatie met een uitzonderlijke toename van begunstigden voor voedselpakketten en warme maaltijden. Het doet ons dan ook plezier dit jaar terug op de getrouwheid van Soubry te kunnen rekenen en te weten dat we 100.000 hongerige magen kunnen vullen”, zegt Patrick Dejace van Restos du Coeur.