SOS Reptiel in Ichtegem ontfermt zich over zeven in beslag genomen slangen

Het asiel SOS Reptiel in Ichtegem vangt momenteel zeven in beslag genomen slangen op, alsook een hagedis: twee koningspythons, een tijgerpython, twee netpythons, een boa constrictor, een dumerilboa en een baardagame. De dieren werden eind vorige week in beslag genomen in Zelzate, samen met een hoeveelheid drugs, bij een drugsdealer. De man wordt er ook van verdacht in september een vier meter lange albinopython in het kanaal te hebben gedumpt in Zelzate.

De 32-jarige verdachte, die intussen is aangehouden, hield de dieren in terraria. “Ze waren niet in opperste conditie en hadden ook last van bloedzuigende mijten. Maar ik heb er al gezien die er veel slechter aan toe waren. Van echt zware verwaarlozing kunnen we niet spreken. Mits de nodige verzorging en medicatie zullen de slangen en baardagame er snel weer bovenop raken. Ze hebben intussen al een bad gekregen om van die parasieten af te raken. Ze hebben nu vooral rust nodig”, zegt Mario Goes van SOS Reptiel, die er op dit moment noodgedwongen voor zorgt.

Adoptie niet mogelijk

De kans is groot dat minstens drie van de slangen heel hun leven in zijn asiel zullen moeten blijven. “Want netpythons en tijgerpythons zijn niet meer toegelaten om te houden als huisdier. De man hield ze dus illegaal en voor adoptie vrijgeven kan niet. De dumerilboa mag je wel houden als huisdier, maar je moet kunnen bewijzen dat het dier niet uit het wild komt. Dat certificaat ontbrak, net zoals de verplichte chip”, aldus Goes.

Geen cadeau

“Eerlijk gezegd, de komst van de slangen is geen cadeau. Het begint hier uit zijn voegen te barsten. Een van de netpythons is 2.5 meter lang en kan tot 8 meter lang worden. Het gaat namelijk om de grootste slangensoort ter wereld. De dieren nemen heel wat tijd en plaats in en bovendien zorgen we al voor meerdere slangen van voorgenoemde soorten. Ik hoop dat de dieren ergens op legale wijze terecht kunnen, waar ze goed verzorgd worden. We zullen eerst een beslissing van de bevoegde instanties moeten afwachten”, besluit hij. (BB)