SOS Palestina Brugge houdt actie voor staakt-het-vuren in Gazastrook

Zaterdagnamiddag organiseerde SOS Palestina Brugge een optocht in de centrumstraten. De actie begon met een toespraak op de Burg waarbij woordvoerster Marleen Pollet benadrukte dat het conflict tussen Israël en Palestina ondertussen al 100 dagen aan de gang is. “Wij zullen een brief schrijven naar het Brugse stadsbestuur om hen op te roepen geen producten meer uit Israël te kopen.”

Ook voormalig VRT-journalist Johan Depoortere nam het woord. “Er zijn al 23.000 doden en daarbij komen nog eens alle slachtoffers die onder het puin bedolven liggen. Er zijn ook al meer dan 100 journalisten gedood. Dat zijn er meer dan de 63 tijdens de Tweede Wereldoorlog en de 69 tijdens de oorlog in Vietnam. Verder werden er 2 miljoen mensen uit hun huizen verdreven. Er zijn in Gaza meer kinderden vermoord dan in alle conflicten over de wereld tijdens de laatste 5 jaar. Dit is geen oorlog maar een bloedbad en het doelwit is de Palestijnse bevolking.”

Aansluitend trokken de manifestanten naar ’t Zand om terug te eindigen op de Burg. SOS Palestina Brugge pleit voor een volledig en permanent staakt-het-vuren. “We willen ook dat humanitaire hulp toegelaten wordt in Gaza en dat het internationaal recht gerespecteerd wordt. Enkel vrede kan mensen een hoopvolle toekomst geven”, besluit Marleen Pollet. (Filip Vanden Berghe)