SOS Calamance steunt Zuid-Senegal

Eind januari trok een 10-koppige delegatie (bijna allemaal mensen uit Koksijde en Leisele) van de Koksijdse vierde pijler-vereniging SOS Casamance Vlaanderen naar hun doelgebied in Zuid-Senegal om er drie nieuwe en door hen gefinancierde projecten op te leveren.

Een van de projecten lag in Youtou. Daar werd een spiksplinternieuwe polyvalente zaal, inclusief toiletten en douches, ingehuldigd.

Cyriel Caudron, die al meerdere projecten mee heeft opgevolgd, vertelt: “Youtou is een dorpje verscholen in de mangroves, pal op de grens met Guinée-Bissau. Het is enkel per prauw bereikbaar, want de enige weg over land is nog niet volledig ontmijnd een overblijfsel van de binnenlandse oorlog. Ook al ons bouwmateriaal moet per prauw getransporteerd worden, want Youtou ligt op een zandrib. Dat was een echt titanenwerk, maar de tocht van 1 à 1,5 uur door de mangroves is prachtig! Youtou telt ongeveer 2.500 inwoners, waarvan meer dan 400 jongeren tot 18 jaar. Er was een totaal vervallen gemeenschapszaal die niet meer gebruikt kon worden. De nood aan sociaal contact is zeer groot.”

Zaal voor iedereen

De nieuwe zaal komt ten goede aan alle lagen van de bevolking. Ze is bestemd voor alle leeftijden en alle specifieke groepen, zonder onderscheid van religie, want er zijn katholieken, moslims en animisten. Voor dit project kon onze vereniging rekenen op een flinke financiële injectie van de Provincie West-Vlaanderen. Het totale kostenplaatje bedraagt 13.518 euro, waarvan 9.000 euro gesubsidieerd wordt door de provincie. De ingezamelde gelden voor dit project komen hoofdzakelijk van de organisatie van onze jaarlijkse fundraising-maaltijd, aangevuld met giften van trouwe donoren. Het hoeft geen betoog dat én de totale bevolking van Youtou én onze delegatie dit mooie gebaar uitermate wisten te appreciëren!”, aldus nog een gelukkige Cyriel Caudron. (MVO)