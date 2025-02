SOS Brugge en Jasper Pillen verzetten zich tegen herbestemming militaire kapel : “Dansen op as van Dachau? Neen!”

“Wil het Brugs stadsbestuur dat jongeren dansen op de as van een Bruggeling die in het concentratiekamp van Dachau vermoord werd?” Die vraag stelt raadslid Jasper Pillen (Open VLD). Hij laakt het feit dat de Stad de herbestemming van kerken wil beginnen met de Militaire Kapel en krijgt steun van de vereniging SOS voor een leefbaar Brugge. Het dossier komt volgende week maandag aan bod tijdens de Brugse gemeenteraad.

Brugge is sinds de jaren 70 eigenaar van de Militaire Kapel in de Karthuizerinnenstraat. Sinds het overlijden van aalmoezenier Dubois verkommert het mausoleum, waarin de Brugse oorlogsslachtoffers herdacht worden, enigszins. Dat beseft ook schepen van Patrimonium Pieter Marechal: “Het is niet goed dat een gebouw leeg staat, er zijn activiteiten nodig. Anders raakt het zwaar in verval. Nu is dat gelukkig nog niet zo, het lek in het dak is gedicht.”

Oproep

Omdat Brugge de kapel niet wil verkopen, lanceert de schepen een oproep om het gebouw te verhuren. Pieter Marechal stelt: “We willen een bruisende plek creëren, die een culturele meerwaarde biedt en bijdraagt aan het economisch en sociaal leven. Met respect voor dit erfgoed.”

“Als er één plek in Brugge is die allesbehalve bruisend moet zijn, dan is het dit mausoleum”

Die oproep heeft SOS voor een leefbaar Brugge wakker geschud. Woordvoerder Andries van den Abeele protesteert fel tegen deze stedelijke plannen: “Als er één plek is in de stad die allesbehalve bruisend moet zijn, dan is het dit mausoleum, waar piëteitsvol Brugse gesneuvelden en oorlogsslachtoffers worden herdacht.”

Crypte

“Dit monument bevat een crypte met het graf van de Onbekende Soldaat en de as van een gedeporteerde naar Dachau. Op de muur prijken namen van Brugse slachtoffers van beide wereldoorlogen.”

“Dit uitzonderlijk mausoleum moet worden bestendigd als het officiële eerbetoon van de stad Brugge aan zijn inwoners die hun leven gaven voor onze vrijheid. Elke andere afwijkende bestemming voor de kapel is onaanvaardbaar en onbegrijpelijk”, aldus Andries van den Abeele.

As

De erfgoedwatcher krijgt steun van gemeenteraadslid Jasper Pillen (Open VLD), die het dossier op maandag 24 februari tijdens de gemeenteraad wil aankaarten: “Dansen op de as van Dachau? Een slecht idee! Dat de toestand van de kapel momenteel verre van ideaal en weinig eerbiedig is, klopt. Maar of het net die kapel is die herbestemd moet worden, is twijfelachtig.”

“Ik ben al jaren een voorstander van een nieuwe, kwalitatieve invulling van kerkelijke gebouwen en tuinen in onze stad, maar waarom moet net de Militaire Kapel, die een eerbetoon is aan zij die hun leven gaven nu eerst aan bod komen?”

Geen horeca

Volgens schepen Pieter Marechal maken de politieke oppositie en SOS voor een leefbaar Brugge zich nodeloos ongerust: “Een restaurant of café op die plek wordt uitgesloten. We mikken op activiteiten die respect hebben voor het mausoleum. Tot eind deze maand kunnen kandidaturen ingediend worden. Er zijn al een aantal geïnteresseerde personen ter plekke geweest.”

“Vrijwilligers zullen wel instaan voor het beheer van dit gebouw”

SOS voor een leefbaar Brugge suggereert een alternatief. “De oprichting van een vzw met vrijwilligers, die instaan voor het beheer van het gebouw. Met toelage van de Stad. Bij de verenigingen van oud-strijders, (oud-)militairen en oorlogsslachtoffers, maar ook bij het Provinciecommando West-Vlaanderen, het Comité voor Initiatief, de Gidsenbonden en het Werk der Patriotten zijn voldoende mensen bereid”, weet Andries van den Abeele.

Gevoelig kerkenplan

De herbestemming van de Militaire Kapel illustreert de problemen die Brugge kent bij het geven van zinvolle functies van ontwijde kerken en leegstaande kloosters. Die materie ligt erg gevoelig. Schepen Pascal Ennaert (Vooruit) wil voorlopig niets lossen over het kerkenplan dat het stadsbestuur aan het opstellen is: “Zolang die plannen niet af zijn, kan elk woord verkeerd geïnterpreteerd worden.”

De herbestemming van Brugse kerken in Brugge is geen onverdeeld succes

De voorbije jaren was de herbestemming van aan de eredienst onttrokken kerken geen onverdeeld succes. De Heilige Familie in ‘t Bilkske werd de niet onbesproken OWLA-feestzaal. Voor de Sint-Pauluskerk in Sint-Pieters, die Brugge in erfpacht kreeg, zoekt de Stad nog een functie, de plannen om er de Brugse voedselbank te herbergen mislukten.

Het Instituut Mariawende-Blydhve maakte van de Sint-Franciscuskerk in Sint-Kruis een turnzaal. Sint-Kristoffel in Assebroek werd verkocht aan de koptisch-orthodoxe kerk, Stella Maris in Zeebrugge aan de Roemeens-orthodoxe kerk.

Nieuwe kerk

De Emmaüsparochie wil de vijf kerken in Sint-Andries en Sint-Michiels vervangen door een nieuw te bouwen kerk met gemeenschapscentrum op de gronden van ‘t Mussennest in de Barrièrestraat. Om dit globale Kerkenplan grotendeels te financieren krijgt de Sint-Baafskerk een residentiële bestemming, conform het BPA Torhoutsesteenweg. Het is het streefdoel om voor de zomer de vereiste omgevingsvergunningen aan te vragen voor beide projecten.

Sint-Willibrord is verkocht aan de scholengroep Sint-Lodewijk, de Stad is eigenaar geworden van Sint-Godelieve en gaf die een tijdelijke invulling voor naburige scholen en de vakantiewerking Kwibus. Over de herbestemming van de kerk van Sint-Andries, met de Stad als eigenaar, heerst onduidelijkheid. Ook de Sint-Michielskerk wordt behouden en krijgt een herbestemming met gemeenschapsvoorzieningen.

24 parochies

Brugge telt nog 24 parochies. “Op sommige plaatsen is er medegebruik door andere kerken. Christus Koning is elke tweede zondag voorbehouden aan de Albanese gemeenschap, de derde zondag aan de Filipijnse gemeenschap. Sint-Katharina doet dienst voor de Poolse gemeenschap”, aldus Wim Vervaeck van het Bisdom.

Mercedes Van Volcem schreef al in 2022 een overheidsopdracht uit: een externe firma zou participeren in het herbestemmen van sites, waar bisdom en kerkbesturen hun fiat geven voor een ontwijding. Onder druk van de vzw Sint-Walburgakerk wijzigde bisschop Lode Aerts de plannen van zijn voorganger: die kerk werd niet aan de eredienst onttrokken. De museumplannen werden opgedoekt. En dan zijn er nog de leegstaande kloosters…