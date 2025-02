“‘Sorry, je kan nu even niet betalen’, en dat élke avond, we worden er zot van”: internetprobleem frustreert hele buurt in Sint-Eloois-Vijve

Een groot deel van Sint-Eloois-Vijve bij Waregem zit al ettelijke weken zonder internet ‘s avonds. Overdag zijn er geen problemen, ‘s avonds vanaf 20 uur valt de internetverbinding om de haverklap uit. “We worden er echt zót van”, zegt Luk Landuyt van Brasserie Barrage. “Elke avond moeten we zeggen tegen de klanten dat ze nog even moeten wachten om te betalen, en dat is lang niet het enige.”

De problemen startten anderhalve maand geleden, en ze lijken een groot deel van Sint-Eloois-Vijve in de ban te hebben. Op sociale media bevestigen tientallen mensen dat ze ook problemen ervaren. Sommigen hebben zelfs al vier keer een technicus langs gehad, zeggen ze. “Die veranderen dan van alles, maar het probleem blijft”, klinkt het. Een andere klant stelt dat hem is gezegd dat het probleem bij een klant ligt die extreem veel verbruikt, en zo’n 200 tot 300 mensen zouden daar dan de dupe van van zijn. “Het kan nog drie tot vier maanden duren vooraleer het zal opgelost zijn.”

‘Tsjolen’

Overdag zijn er geen problemen: vanaf 20 uur ‘s avonds valt de internetverbinding om de haverklap uit, en dat zo goed als elke avond. Luk Landuyt van Brasserie Barrage wordt er naar eigen zeggen ‘zot’ van. “Een particulier die even zonder internet zit, dat is vervelend, maar die kan gewoon de dag erop verder doen met wat hij of zij bezig was. Wij zitten hier – gelukkig – elke avond met een goed gevulde zaak. En wij zijn erg afhankelijk van het internet. Aan tafel worden bestellingen in een tablet geregistreerd, en rechtstreeks naar de keuken gestuurd. Hapert het internet, dan haperen die bestellingen ook. Dan beginnen we gewoon weer alles op papier te noteren, maar dat is echt weer ‘tsjolen’ in vergelijking met onze normale manier van werken. De muziek in onze zaak, die komt ook via het internet binnen. Dus die valt ook de hele tijd uit.”

“En willen de klanten betalen, dan lukt dat ook niet zonder internet. Dan moeten ze wachten om te betalen, of op een andere manier betalen. Dat is echt niet te doen. We hebben intussen een nieuwe betaalterminal besteld, die ook op 4G werkt, zodat we daar toch al geen internetverbinding voor nodig hebben. Maar er moet sowieso een oplossing komen. Wij hebben intussen al twee keer iemand van Telenet over de vloer gehad, die telkens een nieuwe modem heeft geïnstalleerd. Tevergeefs uiteraard, want het ligt overduidelijk niet aan ons, maar aan de verbinding verderop. We zouden kunnen overstappen van provider, maar ook klanten van andere providers ondervinden problemen. Dus het zou daarmee niet opgelost zijn voor ons.”

Provider op de hoogte

“Het probleem is gemeld aan onze technici en het netwerkteam. We hebben de oorzaak nog niet gevonden, maar we zijn er volop mee bezig”, reageert Bart Boone, woordvoerder van Telenet. (JM)