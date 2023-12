Soroptimisten steunen pamperbank Poperinge

Het Huis van het Kind Poperinge-Vleteren (Vroonhof 6) zorgt er met de pamperbank voor dat gezinnen met financiële moeilijkheden voordelig luiers kunnen kopen. De pamperbank kreeg 1.000 euro van serviceclub Soroptimist. Baby’s en peuters hebben gemiddeld 6 luiers per dag nodig. Dat zijn 2.100 luiers per jaar. Gemiddeld kost een luier 20 cent, ofwel 420 euro per jaar.

Voor gezinnen met financiële problemen is dit een grote kost, maar toch noodzakelijk. Gezinnen met een verwijsbrief van Kind en Gezin of het OCMW kunnen bij de pamperbank maandelijks een pakketje van 25 luiers kopen voor 1 euro.

“Momenteel maken 40 gezinnen hier gebruik van voor 55 kinderen in totaal. De pamperbank krijgt heel veel vragen, maar hangt af van schenkingen. Vaak moeten ze mensen teleurstellen omdat ze de juiste maat niet in voorraad hebben. Om aan alle vragen te voldoen, zouden ze maandelijks voor 200 euro luiers moeten aankopen”, zegt Nele Theunynck, coördinator van de Dienst Gezinsondersteuning van de Stad Poperinge.

Duwtje in de rug

Soroptimist International club Ieper-Poperinge maakt deel uit van een internationale serviceclub. Professioneel actieve vrouwen werken zowel lokaal als internationaal samen om rechten en levensomstandigheden te verbeteren. De club is het project van de pamperbank zeer genegen en schenkt 1.000 euro voor de aankoop van luiers.

Schepen Loes Vandromme (CD&V) van Poperinge: “Het Huis van de Kind in Poperinge heeft een heel uitgebreide werking. We zijn er voor alle gezinnen, maar zeker ook voor de meest kwetsbare. De ruilwinkel is een schoolvoorbeeld van hoe we alle lagen van de bevolking kunnen bereiken: van zeer kwetsbare gezinnen tot mensen die heel bewust op zoek gaan naar hoe ze duurzaam kunnen omgaan met spullen. Voor wie het moeilijk heeft voorzien we een extra duwtje in de rug: de pamperbank is daar één voorbeeld van. We zijn de dames van de Soroptimisten heel erg dankbaar voor de financiële steun aan de pamperbank! Zij maken het verschil in deze werking.” (AHP)