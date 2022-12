Soroptimisten steunen opnieuw de voedselbank

Naar jaarlijkse gewoonte steunt de Soroptimisten Club Ieper de voedselbedeling Op ‘t spoor in de Grachtstraat 17A in Ieper. “We kochten bij Poppies Bakeries lekkere brownies met nootjes om te bedelen aan de vele kansarmen die bij de Voedselbank langs komen”, vertelt Marie-Ange Doolaeghe. “Hiermee kunnen zij tijdens de eindejaarsfeesten toch van een heerlijk momentje genieten. De verantwoordelijken Marleen Coutigny en Albert Dequidt zijn ons daar heel dankbaar voor. De Voedselbank is voor ons geen onbekend gegeven. Een van onze leden, Ghislaine van Oostenryck, steekt wekelijks vrijwillig een handje toe in de winkel en slaat al 10 jaar met veel liefde een babbeltje met de mensen die er komen. Op de foto zien we medewerkers van de Voedselbank samen met leden van Soroptimisten Club, met v.l.n.r. Katrien Durnez, Hilde Ternier, Albert Dequidt, Nicole Coutigny, Marleen Coutigny, Ines Malisse, Piet Candeel, Mieke Duthoo, Marie-Ange Doolaeghe en Ghislaine van Oostenryck. (EG/foto EG)