Soroptimisten halen net geen 10.000 euro op voor negen goede doelen

De vrouwenvereniging Soroptimist Club Oostende is begaan met het lot van kwetsbare vrouwen en kinderen. Op de Internationale Vrouwendag schonk de vereniging verwenpakketten aan het CAW. Dankzij de organisatie van een succesvolle koffieverkoop konden ook de nodige centen ingezameld worden om ook nog andere sociale doelen te steunen.

CIG Ten Anker ontvangt 2.000 euro voor de aankoop van toestellen voor een nieuwe keuken. CAR ‘t Veld krijgt 800 euro voor nieuwbouw. Voor KW IBIS werden vijf nieuwe meisjesfietsen aangekocht ter waarde van 1.800 euro. Dominek Savio krijgt 600 euro voor de aankoop van didactisch materiaal. Aan VZW De Viertorre wordt een schenking van nieuw babygerief gedaan ter waarde van 1.500 euro. ALS Liga ontvangt 500 euro voor onderzoek. Think Pink krijgt 150 euro voor de organisatie van ‘Race For The Cure’, ten voordele van borstkankeronderzoek. Er gaat ook 500 euro naar Soroptimist Europe, voor de inzameling van kledij en goederen voor Oekraïne, en 2.000 euro naar Soroptimist België, voor steun voor wederopbouw na de overstromingen in Wallonië.

Winterse noden

Dat betekent dat Soroptimist Oostende, net geen 10.000 euro wegschenkt aan het goede doel. De vereniging houdt nog een kleine reserve voor het geval zich deze winter plotse noden voordoen.

Op 9 november, vanaf 19 uur, organiseert Soroptimist International Club Oostende ook een culturele avond in lokaal ‘t Eiland, met spreker, klassiek filoloog Marc George. Hij zal het hebben over de vrouw in de Griekse Mythologie. Het wordt een inspirerende voordracht over de Griekse leefcultuur, gebracht met de nodige humor. De avond wordt afgesloten met een walking dinner. Inschrijven kost 40 euro, iedereen is welkom.