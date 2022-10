Soroptimisten Club Ieper wil meer vrouwen in STEM-richtingen

Op dinsdag 8 november organiseert Soroptimisten Club Ieper voor de eerste keer een STEM info- en inspiratieavond voor jongeren uit alle Ieperse en Poperingse scholen. Doel is om meer meisjes in STEM-richtingen te krijgen.

STEM staat voor Science Technology Engineering en Mathematics. In STEM-richtingen zitten op dit moment vooral jongens en daar willen ze bij Soroptimisten Club Ieper iets aan doen via een inspiratieavond. De avond start om 18 uur met een beurs. “Je kan er kennismaken met belangrijke bedrijven uit onze streek”, vertelt Jo De Sutter, voorzitster van Soroptimisten Club Ieper en een van de trekkers van dit initiatief. “Het gaat hier om negen bedrijven: Ceratec, Clarebout Potatoes, Deloitte, Dedalus-Dobcomed, Poppies Bakeries, Stella P., Unilin, Transics en Valtech Group. In totaal hebben meer dan 30 bedrijven ingetekend om partner te zijn.”

Om 19 uur start de keynote spreker. “De voormalige CEO van Melexis Françoise Chombar zal uitleggen waarom je een STEM-studierichting volgt. Nadien, tijdens een interactief debat, zal je kunnen vragen stellen aan STEM-studenten en STEM-afgestudeerden en jonge business-vrouwen. We zorgen voor een heel verscheiden aanbod en dat maakt het extra boeiend. Ook de hogescholen Vives en Howest en universiteiten UGent en KULeuven zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Het podium wordt ingenomen door een creatief geheel van robotica, VR, AI, … wat de leerlingen kunnen ontdekken na de lezing. Alle leerlingen krijgen bovendien een goodiebag en gratis drankjes en frietjes.”

Als afsluiter van de avond is er nog een lottrekking. “Je kan met je klas een daguitstap winnen voor een geleid bedrijfsbezoek naar een van de regionale partnerbedrijven. Met hoe meer je aanwezig bent, hoe groter de kans dat je kan winnen.”

Jo is tevreden over de eerste lading inschrijvingen. “Momenteel zitten we al aan ruim 250 deelnemers. We verwachten nog extra inschrijvingen bij het ingaan van de herfstvakantie. Het hoofddoel is genderevenwicht nastreven in de STEM-opleidingen, de jeugd te inspireren en een brug te vormen naar het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt”, besluit Jo. (API)

Iedereen die wil aanwezig zijn, moet zich registreren op www.mijnstraffetoekomst.be.