Soroptimist schenkt 3.000 euro aan oncologiepatiënten

Soroptimist Club Ieper heeft opnieuw een cheque van 3.000 euro geschonken aan het Jan Yperman Ziekenhuis. Het bedrag gaat naar verzorgingsproducten en professionele schoonheidszorg voor oncologiepatiënten. De overhandiging vond plaats tijdens een evenement met genetica-expert dokter Sofie Claerhout.

“We zijn trots dat we dit project sinds 2012 kunnen ondersteunen”, zegt Marie-Ange Doolaeghe van Soroptimist Club Ieper. “Wat begon met de schenking van verzorgingsproducten, groeide dankzij verdere sponsoring uit tot een volwaardige schoonheidszorg voor oncologiepatiënten.”

“Waar dit eerst door vrijwilligers gebeurde, werken we nu samen met gespecialiseerde oncoprofessionals.”

Samenwerking met KTA

Naast de financiële steun hielp Soroptimist Ieper, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en het Jan Yperman Ziekenhuis, bij de realisatie van een wellnessruimte in het oncologisch dagziekenhuis. Gezien de toenemende vraag sloegen ze ook de handen ineen met de zorgafdeling van het zesde jaar KTA Ieper. De studenten kregen een opleiding van oncoprofessional Anouchka Berth en bieden nu, onder begeleiding van leerkracht Fouzia Nefzi, maandelijks massages en verzorging aan patiënten. “De reacties zijn lovend”, aldus Marie-Ange.

Sleutel tot cold cases

Tijdens het evenement gaf dokter Sofie Claerhout een boeiende lezing over haar onderzoek naar het mannelijke Y-DNA. Haar werk aan de KU Leuven kan een doorbraak betekenen in forensische cold cases en het oplossen van jarenlange moordzaken via grootschalig verwantschaponderzoek.

“Soroptimist International zet zich wereldwijd in voor de empowerment van vrouwen. We willen hen helpen uitgroeien tot sterke, onafhankelijke en leidinggevende persoonlijkheden. De organisatie focust op thema’s zoals onderwijs, gezondheidszorg, duurzaamheid en de strijd tegen geweld”, besluit Marie-Ange. (EG)