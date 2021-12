Soroptimist Knokke-Heist steunt goede doelen: “Warme kerst voor iedereen”

Dankzij hun geslaagde pralineverkoop konden de leden van Soroptimist International Knokke-Oostkust de voorbije weken een aantal sociale projecten steunen. Het gaat om Tejo Knokke-Heist, de slachtoffers van de watersnood in Wallonië en minderbedeelden in eigen stad.

“Voor Tejo Knokke-Heist sponsorde Soroptimist Knokke-Heist de aankoop van informaticamateriaal”, vertelt bestuurslid Mimi Marivoet. “Tejo staat voor Therapeuten voor jongeren. Jongeren tussen 10 en 20 jaar krijgen er gratis en anoniem toegang tot psychologische hulp door professionele therapeuten. In deze onzekere en bizarre tijden is er immers een enorme nood aan dringende hulp”, weet Mimi.

“Toen de sporen van de overstromingen in Wallonië midden juli 2021 duidelijk werden, ontstond binnen onze Soroptimist-club een spontane solidariteitsactie. Voorzitter Fabienne Maes coördineerde deze actie. Er werden noodzakelijke goederen ingezameld en aangekocht voor een waarde van 5.000 euro. Met het oog op wat gezelligheid en warmte voor kerst werden vorige week in Wallonië ook 50 kerstpakketten overhandigd aan de meest hulpbehoevenden. Dankzij contactpersonen ter plaatse konden alle hulpgoederen telkens door enkele leden persoonlijk overhandigd worden. De slachtoffers waren heel dankbaar en zoals een van hen het zo mooi omschreef: ‘Après le verbe aimer, aider est le plus beau verbe du monde’.

We konden zo’n 140 kerstpakketten bedelen

Geen kerstbrunch

“Daags voor Kerstmis organiseerden we met Soroptimist International Knokke-Oostkust een kerstfeest voor minderbedeelden in ‘t Schap. Het werd een kersthappening in mineur. Normaliter was er ook een kerstbrunch voorzien maar corona gooide net als vorig jaar roet in het eten”, aldus Mimi Marivoet.

“Maar die hulpbehoevende mensen lieten we niet in de kou. Meer dan negentig gezinnen die regelmatig de sociale kruidenier ‘t Schap bezoeken, kregen van ons een kerstpakket. In het pakket zaten naast kwalitatieve voedselproducten, ook peperkoek, chocolade, koekjes, cava, … en ook een aan de leeftijd aangepast geschenk voor de kinderen.”