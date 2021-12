Soroptimist Knokke-Heist overhandigt meer dan 90 kerstpakketten aan minderbedeelden

Dankzij een geslaagde pralineverkoop konden de leden van Soroptimist International Knokke-Oostkust opnieuw een kerstfeest voor minder bedeelden in ’t Schap organiseren.

“Het werd opnieuw een kersthappening in mineur. Normaliter was er ook een kerstbrunch voorzien maar corona heeft opnieuw roet in het eten gegooid”, vertelt voorzitter Mimi Marivoet. “Maar we laten die mensen niet in de kou staan. Meer dan 90 gezinnen, die regelmatig de sociale kruidenier ’t Schap bezoeken, kregen van ons een kerstpakket. In het pakket zitten naast kwalitatieve voedselproducten ook peperkoek, chocolade, koekjes, cava …en aan de leeftijd aangepaste geschenken voor de kinderen.”