Soroptimist International Kortrijk schenkt 5.000 euro aan Tele-Onthaal

Soroptimist International Kortrijk schonk de opbrengst van hun Quiz Allerslimste Sorop van Kortrijk aan het Kortrijks Luisterpunt van Tele-Onthaal. Leen Devlieghere, directeur van Tele-Onthaal West-Vlaanderen mocht symbolisch de som on ontvangst nemen.

Soroptimist Club Kortrijk organiseerde in april hun Quiz ‘Allerslimste Sorop van Kortrijk’ in het OC van Bissegem waar 44 teams present tekenden. De leden van de Soroptimist Club Oudenaarde gingen met de kroon naar huis. “De deelnemers en de vele sponsors zorgden voor een fijne opbrengst”, duidt Nicole Pannier van Soroptimist International Kortrijk. “We gaan elke keer opnieuw op zoek naar een groep, een instelling, een vereniging die zich specifiek inzet voor het welzijn, de ontwikkeling van vrouwen en meisjes, het liefst in de onmiddellijke omgeving. Soroptimist Club Kortrijk focust op de weerbaarheid en de onafhankelijkheid van vrouwen en kiest er dus voor om de opbrengst van het quiz-enthousiasme te schenken aan het Kortrijkse luisterpunt van Tele-Onthaal, waar de meerderheid van de oproepen nog steeds afkomstig is van vrouwen.”

29 vrijwilligers in Kortrijk

Leen Devlieghere, directeur van Tele-Onthaal West-Vlaanderen mocht symbolisch de som van 5.000 euro in ontvangst nemen van Kristel Vrijghem, voorzitster van Soroptimist Club Kortrijk. “Het is een blijk van waardering voor de onvermoeibare en belangeloze inzet van elke vrijwilliger van Tele-Onthaal in Vlaanderen en ook in Kortrijk, die 24/24 de telefoonlijnen bemannen.” In West-Vlaanderen staan er 132 vrijwilligers paraat, waarvan 29 in Kortrijk. “Op elk moment van de dag staat een geëngageerde luisteraar klaar: iemand die mee nadenkt en helpt zoeken, want praten is de eerste stap”, aldus Leen Devlieghere. “Een Tele-Onthaal-vrijwilliger blijft steeds anoniem. Ons Kortrijkse Luisterpunt is recent verhuisd. Het was een logistieke uitdaging en vooral een zware financiële inspanning. De opbrengst van de quiz komt dus zeer goed van pas. Waarvoor zeer veel dank.”