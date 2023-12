Soroptimist Club Ieper steunt project Lege Boterhamdozen

Het Technisch Atheneum Ieper van de GO! Scholengroep Inspira neemt het initiatief en start met de campagne ‘Neen aan de lege boterhamdozen’. Veel gezinnen kampen immers met financiële problemen en hebben niet altijd de middelen om hun kinderen te voorzien van eten en drinken en sturen hun kinderen met lege brooddozen naar school. Directeur Kimberley Maricau benadrukt het belang van initiatief: “Door lege boterhamdozen aan te pakken, investeren we niet alleen in de fysieke gezondheid van onze leerlingen, maar ook in hun welzijn en gelijke kansen. We willen een omgeving creëren waarin elke leerling zich gesteund voelt, ongeacht hun achtergrond.”

Inzet en enthousiasme

“De Soroptimist club Ieper is dit project ongelooflijk genegen door de inzet en enthousiasme van de directrice en de leerkrachten, om aan de kinderarmoede te verhelpen”, aldus Soroptimist Club Ieper. “We bedanken de school voor dit concreet voorstel omdat directie en personeel zelf het initiatief nemen, de handen uit de mouwen steekt om de broden en beleg en soepgroenten aan te kopen, en echt iets aan de problematiek wil doen. Volgens de berekening die we doorkregen, schenkt Soroptimist Club Ieper een bedrag van 750 euro, zodat de school tot het einde van het schooljaar 2023-2024 rondkomt om wekelijks de aankopen te doen. Dit zal waarschijnlijk onderweg snel bijgesteld moeten worden, gezien het reeds grote aantal kinderen dat nu al langskwam voor soepbedeling en het smeren van boterhammen”, klinkt het nog. (EG)