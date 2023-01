Sophie Depypere praat als Krak Harelbeke 2021 over 2022: “G-voetbal is en blijft mijn leven”

In 2021 werd Sophie Depypere, duivel-doet-al bij het G-Team van KOG Stasegem, verkozen tot Krak van Harelbeke. Zij kijkt terug op het jaar 2022 en gunt ons een blik op de plannen voor 2023. “Ik hoop dat ons G-Team verder blijft groeien zoals het nu bezig is en dat we onze spelers evenveel zekerheid kunnen bieden.”

Sophie Depypere (55) is ruim tien jaar nauw betrokken bij de G-teams van KOG Stasegem Recreas, enkele groepen spelertjes en spelers met een beperking. Recreas vzw, wat staat voor Recreatief Aangepast Sporten, is de grootste sportfederatie voor personen met een handicap en wil dat zoveel mogelijk van hen op regelmatige en kwaliteitsvolle wijze aan recreatieve sportbeoefening kunnen doen.

Op elke training

“G-voetbal is net als gewoon voetbal. Men speelt met ploegjes van zeven spelers echter wel kortere wedstrijden met aangepaste en vereenvoudigde spelregels op kleinere speelvelden”, duidt Sofie. “Ik belandde bij KOG door mijn broer Bart die een van de eerste spelers was bij een G-Team. Ik ging naar de wedstrijden kijken en hielp nu en dan wat.”

“KOG betekent alles voor mij, ik ben er dag en nacht mee bezig”

“Intussen zijn we tien jaar verder en is er heel wat gebeurd. Het is echt wel mijn leven. KOG betekent alles voor mij, ik ben er dag en nacht mee bezig. Ik heb op mijn werk, het Zorgbedrijf i-mens, speciaal mijn vrije dag op dinsdag gevraagd omdat ik zeker zou kunnen aanwezig zijn op iedere training.”

Ijzersterk team

Sophie is volgens KOG Stasegem hun duivel-doet-al of hun manusje-van-alles en werd mede daardoor verkozen tot Krak van Harelbeke 2021.

“Dat was een aangename verrassing. Onze G-voetballers waren in de wolken en mijn superenthousiaste spelers verkondigden overal dat ik de titel won (lacht).Door mijn Krak-titel is G-voetbal meer in de kijker gezet en het toont waardering voor het werk voor onze gasten”, vertelt Sophie.

“Voor ons G-Team was het een superjaar. We werden kampioen op de Specials Olympics en behaalden goud. In augustus organiseerde KOG Stasegem voor de eerste keer het Dovy Keuken G-Tornooi voor jeugd- en oudere spelers wat een groot succes was.”

Verder groeien

Voor Sophie persoonlijk was het ook een goed jaar. “Ik won de titel voor Sportverdienste van het jaar in Harelbeke. De titel van Krak was de kers op de taart en kwam ook als een verrassing”, glundert Sophie.

“Dit jaar doen we opnieuw mee aan de Special Olympics en we organiseren opnieuw ons tornooi eind augustus. We hopen dat ons G-Team verder blijf groeien zoals het nu bezig is en dat we onze spelers evenveel zekerheid kunnen bieden. Ik wil er ook de nadruk op leggen dat achter mij een ijzersterk team staat. G-voetbal is en blijft mijn leven.”

