Sophie (30) start eigen modemerk: “In Maison Nanou kan ik passie voor textiel kwijt”

Sophie Devos heeft een eerste collectie uitgebracht met haar eigen merk ‘Maison Nanou’. Die omvat onder meer plaids, badjassen en toiletzakjes in vrolijke kleuren. De naam verwijst naar de koosnaam van haar mama, familie is dan ook heel belangrijk voor de Oostendse.

Sophie Devos is interieurarchitecte van opleiding, maar die job kon haar niet volledig bekoren. “Ik heb twee stages gedaan, in Parijs en Barcelona. In Parijs heb ik mijn passie voor textiel ontdekt. In Barcelona werd ik niet alleen verliefd op de stad zelf, maar ook op de kleurrijke architectuur en kleurrijke stenen die ze gebruiken in de ruimten.”

“Na twee jaar in Barcelona ben ik teruggekeerd naar België om aan de slag te gaan als interieurarchitect, maar ik miste de creativiteit in mijn job. Tijdens mijn opleiding aan Sint-Lucas konden we veel met onze handen werken, maar toen ik de job echt uitoefende, was dat onderdeel volledig verdwenen. Ik verloor daardoor gaandeweg mijn interesse.”

Mozaïeken

En toen werd haar papa ziek. Hij overleed uiteindelijk aan kanker, waarna Sophie besloot geen genoegen meer te nemen met een job die haar niet helemaal lag. “Na zijn dood besefte ik dat het leven te kort is om niet te doen wat je graag doet. Het heeft me er toe aangezet de sprong te wagen en mijn eigen merk te ontwikkelen.”

Ze begon te tekenen, printen en weven op textiel. “Ik wilde graag de kleuren van de mozaïeken in Barcelona in mijn producten verwerken”, zegt de Oostendse. “Ik ben nu een jaar bezig. Je moet eerst connecties leggen om de juiste stoffen te vinden tegen de juiste prijs. Ik heb ook iemand gevonden om patronen te maken en ik volg naailes om het proces zelf ook beter onder de knie te hebben en te begrijpen.”

Badjassen

Begin mei lanceerde Sophie Devos dan de eerste collectie van haar eigen merk ‘Maison Nanou’. Ze ontwikkelde een lijn met onder meer plaids, badjassen, toiletzakjes en tassen. “Ik probeer zo ecologisch mogelijk te werken. Ik gebruik onder meer katoen dat ik vond in Europa. Het steppen en weven van het textiel wordt gedaan in België. De wevingharen in Italië. Het is geen massaproductie, maar trage fashion. De producten zijn uniek en duurzaam”, vertelt Sophie.

Het is hard werken om een nieuw merk van de grond te krijgen, maar Sophie is vastberaden om het te maken. “Ik wil mijn merk verder uitbouwen en mijn producten in verschillende winkels verkopen”, vertelt ze. “Ik heb het voorbije jaar een goede patroonmaakster gevonden, een vriend heeft mijn website ontwikkeld.” En nu is er dus die eerste collectie. “Daarmee ben ik op zoek naar winkels die mijn producten willen verkopen. Het is geen gemakkelijke sector om in te starten, en ik heb me al wel afgevraagd waar ik toch mee begonnen ben. Maar ik ben overtuigd van mijn producten. En ik heb ook al genoten van het hele proces, hoor. Ik ben creatief bezig, en heb al heel wat mensen ontmoet uit verschillende landen. Het boeit me, en ik geraak er wel, met vallen en opstaan.”

Koosnaam

De naam ‘Maison Nanou’ verwijst naar het huiselijke, en Nanou is de koosnaam van de mama van Sophie. “Ze heet Anne, maar iedereen uit onze familie en vriendenkring noemt haar Nanou. Ik heb haar gevraagd of ik haar naam mocht gebruiken, en daar is ze best wel fier op. Nadat mijn papa gestorven is, besefte ik meer dan ooit dat familie enorm belangrijk is. Mijn papa was piloot, mijn mama stewardess.”

“Toen ik geboren werd is zij gestopt met werken, maar mijn papa is blijven vliegen tot aan zijn pensioen. Hij kon als piloot vroeg met pensioen gaan, ik was toen nog heel jong. We hebben daardoor nog vele mooie jaren gehad samen. Hij was er ook altijd voor ons. Mijn broer en ik zijn opgegroeid in een warm nest, en Maison Nanou is een ode aan de mooie herinneringen uit mijn kindertijd.” (LB)