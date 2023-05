Sonja Mazereel tekent op straat voor Het Grote Straatfeest in Lo–Reninge

Wie zondag langs de steenweg tussen Noordschote en Reninge reed, zal ongetwijfeld Sonja Mazereel hebben opgemerkt die op straat aan het tekenen was. Ze zette er de contouren uit van de tekeningen die op vrijdag 26 mei tijdens Het Grote Straatfeest van Zorgzaam Lo-Reninge zullen worden ingekleurd.

Tussen Reninge en Noordschote vindt op vrijdag 26 mei Het Grote Straatfeest plaats. Het betreft een dag boordevol animatie voor jong en oud met optredens, kinderanimatie, drank- en eetstandjes en nog veel meer. Het betreft een organisatie van Zorgzaam Lo-Reninge in samenwerking met Vrije Basisschool de ladder, stad Lo-Reninge en Zilvervogel Reninge.

Zes straattekeningen

Die dag worden ook zes reuzengrote straattekeningen van Sonja Mazereel ingekleurd door inwoners van Lo-Reninge en omliggende gemeenten. Iedereen is welkom om mee te schilderen. Zondag was Sonja Mazereel al volop bezig met de voorbereidingen en het schilderen van de contouren van de verschillende kunsteilanden. De internationaal gelauwerde streetart kunstenares woont in Vleteren, maar is afkomstig uit Reninge. Sonja reist met haar straattekeningen de wereld rond en verwonderde al vele duizenden toeschouwers op diverse streetart festivals in binnen- en buitenland. Zo was ze vorig jaar te gast op het International Chalk Festival in Florida (Verenigde Staten), de Incontro Nazionale dei Madonnari in Curtatone (Italië), de StreetArt Gallery in Bochum (Duitsland) en het Street Art Festival in Brande (Denemarken). Op vrijdag 26 mei is ze voor het eerst aan de slag in haar geboortedorp Reninge. En iedereen die dat wil, kan meehelpen met het realiseren van haar unieke kunstwerk. Schilderen kan tussen 9 en 20 uur. Alle deelnemers krijgen ook een leuke attentie mee naar huis van wat ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring zal worden. Alle info is terug te vinden op reninge.zilvervogel.be/buurtzorg.