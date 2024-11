“Soms is dit het enige waar ze naar kunnen uitkijken”: Annelore Mouton (42) mag 20 jaar ’t Spook en Jovo Tielt vieren

Halfweg november mogen de vrijetijdswerkingen ’t Spook en Jovo Tielt hun 20ste jubileum vieren. Annelore Mouton is de drijvende kracht achter beide verenigingen. Samen met een team vrijwilligers zet zij zich met veel liefde in voor mensen met een beperking.

Beroepshalve is Annelore Mouton verpleegkundige, maar ook in haar vrije tijd zet ze de zorg voor mensen graag voort. Om die reden richtte ze 20 jaar geleden ’t Spook op, een paar maanden later volgde Jovo.

Wat moeten wij ons voorstellen bij ’t Spook en Jovo?

“Allebei zijn het verenigingen voor personen met een beperking. Bij ’t Spook komen we één keer per maand een zondagnamiddag samen, waar we dan knutselen, koken… Eigenlijk gewoon gezellig samen zijn, een namiddagje in elkaars gezelschap doorbrengen, op een ongedwongen manier. Niets moet, voor de leden is het belangrijk dat ze erbij kunnen zijn en gewoon even kunnen chillen. Jovo is dan weer voor de uitgaanders, zes keer per jaar gaan we op zaterdagnamiddag op uitstap. Dat is dan eens een pretpark, de cinema of naar de bowling gaan. Natuurlijk hoort iets eten daar ook wel bij. Lunchen, of een pannenkoek, ze kijken er sowieso naar uit.”

Hoe zijn die verenigingen eigenlijk ontstaan?

“Ooit lang geleden, in mijn jongere jaren, was ik vrijwilliger bij ’t Spoor, een begeleidingsdienst in Gits. Maar dat stopte plots, nadat ik daar een activiteit of drie had gedaan. Toch wilde ik heel graag iets blijven doen voor jongeren met een beperking. Zo heb ik uiteindelijk iets kunnen oprichtingen in Tielt. Eerst ’t Spook, het jaar nadien ook Jovo.”

Je spreekt over mensen met een beperking. Over welke beperkingen gaat het dan?

“Elke beperking is welkom bij ons: fysiek, mensen met down, autisme… Zolang er geen begeleiding 1 op 1 nodig is, kan het. ’t Spook mag al vanaf een jaar of 8, bij Jovo pas vanaf 18 jaar. Vroeger stond er een maximumleeftijd op, maar intussen doen we dat niet meer. We merken immers dat zij die bij ons gestart zijn, zich ook echt thuis voelen in de groep. De leeftijdsgrens groeit dus mee. We hebben intussen iemand die er vanaf de allereerste dag bij was en nog steeds komt.”

“Het doel? Gezellig samen zijn op een ongedwongen manier”

“Er is ook echt wel nood aan verenigingen als de onze. Voor sommige leden is dit het enige wat ze hebben om naar uit te kijken. Andere verenigingen staan niet altijd te trappelen om leden met een beperking met open armen te ontvangen. Ze vragen soms natuurlijk ook extra zorgen. Wij werken met een kernteam met acht vaste vrijwilligers en zitten allemaal in de zorg. Dat helpt daar dus wel bij.”

Wat trekt je aan in het werken met mensen met een beperking?

“Eigenlijk wou ik oorspronkelijk orthopedagogie gaan studeren, maar volgens mijn tante zou me dat niet lukken. Dus is het verpleegkunde geworden. Maar ik merk nu wel dat ik met onze verenigingen veel meer kan geven aan die gasten dan als ik in de sector zou werken. Het is voor hen iets extra en de dankbaarheid is dan ook enorm. Dat is een goede drijfveer om het te blijven doen.”

Die activiteiten vragen vermoedelijk heel wat voorbereidingswerk.

“Dat komt daar natuurlijk bij kijken, maar we plannen alles al een jaar vooraf. Zo weten we welke weekends opgaan naar ’t Spook en welke naar Jovo. De andere weekends voeren we dan onze jobs in de zorg uit.”

Weten mensen jullie gemakkelijk te vinden?

“Niet altijd, we moeten het toch het meeste hebben van mond-tot-mondreclame. Momenteel hebben we een achttal leden bij ’t Spook, bij Jovo zijn dat er zo’n twintig, van wie er telkens een tiental meegaan op uitstap. Dat ledenaantal mag gerust nog aangroeien, iedereen is welkom, zolang het maar haalbaar blijft voor de acht kernleden en de groep losse vrijwilligers.”

Waar organiseren jullie de activiteiten?

“Momenteel huren we nog een leefruimte boven Curando, maar vermoedelijk zullen we volgend jaar op zoek moeten gaan naar een nieuwe locatie. Voor Jovo kunnen we gebruikmaken van subsidies, daar vallen we onder de noemer van Samana, maar ’t Spook overleeft volledig op sponsoring. Een nieuwe plek moet dus ook binnen ons beperkte budget vallen.”

Jullie vieren op 17 november de 20ste verjaardag van ’t Spook. Hoe wordt dat gevierd?

“We vieren met een eetfestijn in de Europahal, waar ook animatie zal voorzien worden en een spreker zal aanwezig zijn. Alles gebeurt in een leuk thema. Laat ons zeggen dat er een grote groep piraten over de vloer komt.”

Het jubileum vindt plaats op zondag 17 november in de Europahal van Tielt. Deuren open om 12 uur. Op het menu staat een aperitief, stoofvlees-friet en dessert. Volwassenen betalen 20 euro, kinderen tot 10 jaar 14 euro. Inschrijven kan tot zondag 10 november via annelore.spook@gmail.com of via 0479 62 94 62.