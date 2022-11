Sommelier Elise De Waele van Brasserie Ruislé-Onzen Hof verkozen tot ‘Ruinart Sommelier 2022’

Sommelier Elise De Waele, zaakvoerder en CEO van Brasserie Ruislé-Onzen Hof viel weer in de ereprijzen. Nu kaapte ze de zege weg in de prestigieuze challenge ‘Ruinart Sommelier 2022’. De glorieuze opmars van de talentrijke zaakvoerster gaat onversaagd door. Ze was al beste Young sommelier België 2022 en ook als de rijzende ster, de beste Junior Sommelier in 2018. Een duizelingwekkend en imposant parcours.

Elise (24) geeft, met terechte trots, een relaas van deze voor haar onverwachte eindzege. “Dit was de vijfde editie van deze wedstrijd van champagnemerk Ruinart en mijn eerste deelname. Heel eerlijk, ik was niet van plan deel te nemen. De zachte en stuwende aanbeveling van stiefpapa Glenn Van Bruwaene gaf de doorslag. Je hebt niets te verliezen daar, klonk zijn motief. En ja, deelname is op zich altijd een meerwaarde, voor de ervaring en de masterplaatsen.”

“Echt grondig voorbereiden kon niet. Ik wist alleen dat het om een blinde proeverij zou gaan. Ik moest vier witte wijnen met kennersoog en ervaren smaakpapillen proeven en dan in het Engels een schriftelijke bespreking maken. Met 26 deelnemers, waarvan de concurrentie niet de minste waren. Topsommeliers en specialisten van sterrenzaken. Ik had echt nooit gedacht of maar ergens heel euforisch vermoed dat ik zou kunnen zegevieren tegen zo’n selecte groep collega’s of concullega’s. Ik was in mijn binnenste al wat aan het supporteren voor bepaalde van die experten. De verrassing was dan ook immens en overweldigend, toen ik de uitslag vernam. Om van te duizelen en voer voor een emotionele uitbarsting. Momenteel staan geen andere uitdagingen op de planning, want het wordt hier sowieso druk in de zaak met de aankomende eindejaarsperiode”, zegt de immer goedlachse triomfator.