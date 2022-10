Solidariteitswandeling voor hulpverleners en slachtoffers gasexplosie Oostende

Vrijdagmiddag vond in Oostende, langs de duinen van Raversijde, een solidariteitswandeling plaats met vzw Duinhelm. De vzw werd zwaar getroffen en zag hun inclusieve projecten, Lucien en Lizette, met de grond gelijk gemaakt worden. “We zijn hier voor de slachtoffers en iedereen die getroffen werd door de gasexplosie”, klonk het.

Niemand die die zwarte 13de oktober snel zal vergeten in de kuststad. Om 11.36 uur weerklonk een harde knal in het stadscentrum. Het was het begin van heel veel leed. Bij de zware gasexplosie raakten een brandweerman, een politieman en een medewerkster van vzw Duinhelm, zwaargewond.

Lange revalidatie

De brandweerman liep enkele breuken op en mocht enkele dagen later het ziekenhuis al terug verlaten. De twee andere slachtoffers zijn er erger aan toe en gaan een lange revalidatie tegemoet.

Vzw Duinhelm, dat mensen met een beperking begeleidt, werd in het hart getroffen. Hun twee inclusieve projecten, waar enkele bijzondere medewerkers aan de slag waren, zijn niet meer.

Lizette en Lucien – afgelopen zomer nog op een ludieke manier in het huwelijk verenigd – werden uit elkaar gerukt door een knal. Hun medewrkster Friedl (27) is er erg aan toe. Nog steeds ligt de jonge vrouw in het brandwondencentrum van Neder-Over Heembeek.

Heropstart

Vzw Duinhelm wil zo snel mogelijk haar inclusieve projecten heropstarten. “Er zal vooral veel geld voor nodig zijn, want zoiets doe je niet in een, twee, drie”, zegt directeur Saskia Verelst.

“Gelukkig moeten we het concept niet meer uitwerken, maar het zal erop aankomen voldoende geld te voorzien om beide concepten opnieuw te lanceren. Het doet onze cliënten deugd om aan de slag te zijn, om onder de mensen te zijn. Net daarom zijn die projecten zo belangrijk. Deze wandeling dient om samen te zijn en te denken aan Friedl en de andere slachtoffers, maar ook aan iedereen die nauw betrokken was bij de ramp: de inwoners en de hulpverleners.”

Politie en brandweer

Ook de politie en de brandweer wandelden mee. “We wilden absoluut aanwezig zijn om onze steun uit te spreken aan de slachtoffers, maar ook aan iedereen die getroffen werd”, zegt brandweerluitenant Francis Vermote.

“Een van onze collega’s is zwaargewond geraakt, maar is ondertussen aan de beterhand. De andere twee slachtoffers zijn er veel erger aan toe. De gasexplosie heeft er zwaar ingehakt. We zijn tot onze limieten gegaan tijdens deze interventie. We zijn geen mensen van steen. Daarom hebben we de dagen na de interventie opvang voorzien voor de mensen die daar nood aan hadden. Dit zijn de interventies die je de rest van je carrière bijblijven.”

De opkomst tijdens de solidariteitswandeling deed de ouders van Friedl deugd. “We zijn bijzonder blij met het initiatief van vzw Duinhelm”, zeggen ze. “We merken aan de grote opkomst dat iedereen begaan is met wat zich daar heeft afgespeeld en dat doet deugd.”