Solidariteitsmars Palestina op Veemarkt: “We willen een vredevolle betoging voor de mensen zonder stem in Palestina”

Woensdagavond organiseert Platform Palestina Solidariteit Kortrijk een mars voor vrede. Samen met tal van middenveldorganisaties en bezorgde burgers roepen ze op tot een onmiddellijk staak-het-vuren. In totaal zijn er een honderdtal aanwezigen voor de solidariteitsmars.

“We zijn diep geraakt door het geweld en roepen op tot een onmiddellijk staak-het-vuren. We veroordelen de oorlogsmisdaden aan beide zijden en uiten ons verdriet voor alle burgerslachtoffers en hun families”, klinkt het bij de organisatie Platform Palestina Solidariteit Kortrijk. Een oproep van ABVV West-Vlaanderen, Refu Interim, Ajko vzw, De Stroate vzw, Unie der Zorgelozen, Mensen Onderweg, August Vermeylenkring Kortrijk, Masereelfonds Kortrijk, Intal, RedFox, Oxfam Wereldwinkel Kortrijk, A’kzie vzw en Broederlijk Delen West-Vlaanderen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Samen met de betogers roepen ze alle Belgische overheden, zowel lokaal als regionaal, en de EU op om prioriteit te geven aan het sluiten van een onmiddellijk staakt-het-vuren, de bescherming van burgers en het respecteren van het internationaal recht. “We herinneren er ook aan dat alleen oplossingen voor de structurele oorzaken een definitief einde kunnen maken aan het geweld, namelijk de langdurige bezetting van Palestijns grondgebied en de talrijke schendingen van het internationaal recht die daaruit voortvloeien. Alle politieke en diplomatieke kanalen moeten worden geactiveerd om een einde te maken aan dit bloedvergieten.”

“In de eerste plaats zijn we allemaal mens” – Iraanse Asal Pasandideh Karan betoogt mee © MD

Asal Pasandideh Karan (23) is één van de betogers. Ze is van Iraanse afkomst en studeert maatschappelijk werk aan VIVES. “Ook mijn land en het Midden-Oosten in het algemeen kent veel pijn en geweld. Ik ga vaak betogen. Als ik voor Iran kan opkomen, doe ik dat ook voor andere landen. In de eerste plaats zijn we allemaal mens. Op mijn stage in A’kzie zag ik onlangs een Palestijnse man breken, veel van zijn familieleden zijn intussen gestorven in de Gazastrook. Als medemens breekt mijn hart. Er is geen verschil tussen mensen. Geweld kent geen kleur. Zwijgen is geen optie.”