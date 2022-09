Soldatenvrienden zien elkaar terug in ‘t Stuttekot: “We deelden lief en leed”

Zes soldatenvrienden die in 1961 in het 73ste Artilleriebataljon de C-Batterij in de Kazerne Moorslede in Delbrück gelegerd waren, kwamen in ‘t Stuttekot in Westrozebeke voor de eerste keer na corona weer bij elkaar. “Met nog vijf echtgenotes en de weduwe van onze soldatenvriend Noël Vervaele”, zeggen Freddy Verfaillie en Erik Dewitte. “De eerste bijeenkomst kwam er pas in 1992, 30 jaar nadat we in 1962 afzwaaiden.”

De ‘zes’ soldaten die in ‘t Stuttekot waren, zijn allemaal 80 jaar of meer. Gullegemnaar Freddy Verfallie was tijdens zijn legerdienst in Duitsland schotaftrekker en RP in het 73ste Artilleriebataljon en werkte later als verantwoordelijke voor de waterwegen in Zuid-West-Vlaanderen. Heulenaar André Verfaillie, Lo-Reningenaar Etienne Vanassche en Torhoutenaar Ivan Vanbavikhove waren alle drie lader en in het beroepsleven respectievelijk wever, melkophaler en stukadoor. Ingelmunstenaar Rafaël Wulbrecht was richter en werd nadien privéchauffeur bij Vandekerckhove én Izegemnaar Erik Dewitte was als soldaat-assistent schootsbureel en nadien beroepshalve leraar-programmeur.”

Met de trein

“Op 1 september 1961 werden wij en nog heel wat van onze soldatenvrienden opgeroepen in de kazerne Polygoon in Brasschaat”, zegt Freddy Verfaillie. “Daar kregen we onze militaire opleiding. Zaterdag 28 oktober 1961 vertrokken we ’s avonds met de trein naar Keulen vanwaar we met legercamions naar de ‘Kazerne Moorslede’ in Delbrück gebracht werden. Het was 5 uur ‘s morgens als we daar aankwamen. We logeerden met de C-Batterij op de derde verdieping van een vrij nieuw gebouw. Die kazerne is nu het hoofdkwartier van de Douane, Belastingen en Politiediensten van de regio Keulen.”

Het was wijlen Noël Vervaele die met het idee kwam om een reünie te organiseren

Start van de reünies

De zes aanwezigen op de reünie zwaaiden af op dinsdag 28 augustus 1962. “Die dag beloofde iedereen elkaar nog af en toe terug te zien, maar dat waren toch maar loze beloften”, zeggen Freddy Verfaillie en Erik Dewitte. “Vele van onze kamergenoten stuurden wel eens een nieuwjaarskaartje naar elkaar, maar verder waren er geen contacten meer. Tot wijlen Noël Vervaele in 1991 op zijn nieuwjaarskaartje schreef: zou het niet mogelijk zijn eens een bijeenkomst te organiseren met onze soldatenvrienden van kamer 436 uit de Kazerne Moorslede? En er kwam respons.

In 1992, 30 jaar nadat we afzwaaiden, kwamen we een eerste keer met acht soldatenvrienden samen in bistro ‘De Neerbeek’ in Bissegem. Na de derde bijeenkomst kwamen we tot in 2019 bijeen in De Pelikaan in Lichtervelde. Nu kwamen we na een onderbreking van twee jaar door corona opnieuw samen in ’t Stuttekot in Westrozebeke. Jammer dat er ondertussen al een aantal van onze vrienden overleden zijn. Maar iedereen kijkt nu al uit naar volgend jaar, om de kameraden terug te zien met wie we een jaar lang lief en leef gedeeld hebben.”