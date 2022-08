Sokkel komt naar beneden aan ingang Kortrijkse Sint-Maartenskerk

Zondagnamiddag is een van de 62 baldakijnen (sokkels) voor heiligenbeelden aan de hoofdingang van de Sint-Maartenskerk in Kortrijk naar beneden gevallen. Maandag werd de ingang van de kerk tot nader order afgesloten met nadar.

Zondagnamiddag werden de hulpdiensten verwittigd dat er een sokkel naar beneden kwam. De brokstukken lagen overal verspreid voor de hoofdingang van de kerk. “We hebben direct het nodige gedaan en de ingang zo snel mogelijk laten afsluiten. We bekijken nu hoe het verder moet na afloop van het aangevraagd technisch onderzoek. We doen dat in overleg met de Kerkfabriek”, duidt schepen van Onroerend Erfgoed Philippe De Coene (Vooruit).

Het is de tweede sokkel die naar beneden komt op twee jaar tijd. “Dat was tijdens de coronaperiode. We alarmeerden toen de Monumentenwacht die alle sokkels controleerde. Alles was in goede staat. Misschien moet er nu een nieuw onderzoek komen”, zegt deken Geert Morlion. Voor de veiligheid werd de hoofdingang van de kerk afgesloten tot nader order. De kerk is toegankelijk via de zijingang.

De voorgevel en de ingang van de Sint-Maartenskerk werden initieel gebouwd tussen 1390 en 1466. In vijf gebogen stroken rond de toegangsdeuren heb je het Sint-Maartenbeeld centraal en nog enkele sokkels voor extra beelden, versierd met engelenparen. In de stroken zijn er 62 kleinere steuntjes of baldakijnen. Het is één van die baldakijnen die naar beneden kwam.