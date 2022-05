Sofinal-site aan Waregems station blijft er verloederd bijliggen: “Zwerfvuil is enkel maar toegenomen”

Hoewel Sofinal al bijna twintig jaar failliet is, ligt de site van de voormalige textielfabriek er nog altijd verloederd bij. Door juridische getouwtrek kan de eigenaar en intercommunale Leiedal de sanering niet opstarten. “Deze site is met voorsprong de vuilste hoek van Waregem”, hekelt de oppositie.

Hopen zwerfvuil, een achtergelaten sofa, overwoekerend onkruid en gebroken ruiten. Wie de Fabrieksstraat aan het station van Waregem inslaat, komt niet bepaald in een propere buurt terecht. Aan het einde van de straat ligt de vroegere Sofinal-site, waar het gelijknamige textielbedrijf tot 2003 actief was.

Sinds het faillissement is het beheer van de gronden in handen van een curator. Wat betreft zwerfvuil en vandalisme, laat die curator betijen.

Nadat oppositieraadslid Xavier Wyckhuyse (N-VA/Open VLD) in april 2019 de problematiek al eens op de agenda zetten, herhaalde de Waregemnaar zijn pleidooi tijdens de recentste gemeenteraad.

“De vorige keer kreeg ik het antwoord dat er geregeld aan de curator gevraagd werd om het vuilnis te laten opruimen”, zei Wyckhuyse, die beeldmateriaal van de toestand bijhad.

“We zijn drie jaar later en ik stel vast het zwerfvuil en het vandalisme enkel maar is toegenomen. De sofa die er werd achtergelaten, staat er nog steeds. Het vuil is meer dan verdubbeld, bijna alle ruiten zijn daar kapot.”

Cassatieberoep

Zelf ingrijpen is niet evident voor het stadsbestuur, dat jaren geleden al een nieuwe invulling voor de site uitwerkte. Na het faillissement van de textielgroep werden de gronden te koop gezet en de stad deed via intercommunale Leiedal het beste bod, maar de tegenkandidaten trokken daarop naar de rechtbank. “Het protest tegen de aankoop werd zowel in eerste aanleg als in beroep verworpen. Momenteel loopt er nog een cassatieberoep”, antwoordde schepen van Milieu Maria Polfliet (CD&V). “Zolang er geen zekerheid is over de aankoop van de site, kan de toekomstige eigenaar (Leiedal namens de stad, red.) nog geen sanering opstarten.”

Normaal gezien gaat het verlijden van de akte dit najaar door, stelt de stad. In de tussentijd worden alle klachten over de toestand van het terrein “systematisch doorgestuurd naar de curatele”, klinkt het. Het is de intentie van het stadsbestuur om de vervallen fabrieksgebouwen na de sanering een nieuwe bestemming te geven als een woonwijk met gemengde functies, zoals kantoren en buurtwinkels. (PNW)