Sofie opent Salon Sofie in Nedergraafstraat: “Nood aan een nieuwe kapster in het dorp”

In de Nedergraafstraat 20 in Reningelst vind je sinds kort Salon Sofie. De kapperszaak van Sofie Waterbley. Dames, heren en kinderen kunnen bij haar terecht.

“De job als kapster sprak me al op heel jonge leeftijd aan. Ik speelde als klein meisje graag met poppen en hun haren werden wel al eens geknipt. Mijn mama haar haren mocht ik ook al in de lagere school kleuren, wat ik wel super vond om te doen. In het secundair onderwijs startte ik mijn opleiding handel in de Heilige Familie in Ieper”, legt Sofie Waterbley (31) uit. Ze is mama van twee kindjes. In maart wordt Sofie voor de derde keer mama.

“Na goede resultaten wou ik toch nog steeds kapster worden. Hierdoor veranderde ik bij het vierde middelbaar, het laatste jaar dat ik mocht veranderen, van richting naar haarzorg in Ieper. Ik volgde een extra zevende specialisatiejaar als haarstylist. Ik werkte in heel wat verschillende kapsalons als student, waar ik nog altijd met heel veel plezier aan terugdenk. Ik mocht heel wat ervaring opdoen die ik nog steeds kan gebruiken. Na mijn specialisatiejaar trok ik richting Gent om drie jaar mijn volledige lerarenopleiding te volgen en een professionele bachelor te behalen”, zegt Sofie.

Luisterend oor

“Het was steeds mijn droom om beide van mijn passies te kunnen uitoefenen: lesgeven in het secundair onderwijs en mensen te doen stralen. Ik hou van mijn leerlingen en geniet van hen wat bij te brengen die ze later kunnen gebruiken in het volwassen leven. Maar het sociale contact met klanten en mensen te doen stralen, bleef in mijn vingers en hoofd zitten. Vandaar de keuze om in bijberoep te starten. De job als kapster heeft me heel wat voldoening door de leuke babbels, het luisterend oor zijn, mensen beter te laten voelen, een hedendaags kapsel creëren, steeds nieuwe technieken leren…”

Op 1 oktober is Sofie gestart in het nieuwe salon. “Toen we twee jaar geleden onze hoeve in Reningelst kochten, maakten we vrij snel de beslissing om een kapsalon op de uitstekende ligging te voorzien. Er is heel wat parkeergelegenheid en er is nood aan een nieuwe kapster in het dorp”, aldus Sofie. “Ik ben heel erg trots op mijn salon. In Reningelst zijn er nog amper kapsters waardoor de ligging voor mij heel wat te bieden heeft. Dames, heren en kinderen kunnen bij mij terecht.”

OP Afspraak

Salon Sofie is open dinsdag van 13 tot 18 uur, woensdag van 9 tot 16 uur, donderdag van 9 tot 20 uur, vrijdag van 9 tot 16.30 uur en zaterdag van 8 tot 16 uur. “Ik werk enkel op afspraak. Je kan makkelijk een afspraak maken door me op te bellen of via een bericht op Whatsapp of Messenger: 0479 66 92 79.” (LBR)