Sofie en Pieter-Jan nieuwe concessiehouders Sint-Arnolduspark komende vijftig jaar: “Herkenbare en vaste stek voor natuurliefhebbers”

Met een erfpachtovereenkomst van vijftig jaar geeft Anzegem een nieuwe wending aan de uitbating van het Sint-Arnolduspark. Tiegemnaren Sofie Saesen (32) en Pieter-Jan Vanschamelhout (38) zijn de nieuwe concessiehouders van het Sint-Arnolduspark. “We willen het begin- en eindpunt zijn voor de actieve medemensen onder ons”, aldus Sofie en Pieter-Jan. “Een eerste koffie na de ochtenddauw, een toeristisch informatiepunt voor de bezoekers of een lekkere pannenkoek voor de wandelaars.”

Het was een van de belangrijkste speerpunten in het meerjarenplan ‘Anzegem Morgen’ om van het Sint-Arnolduspark opnieuw een toeristische trekpleister te maken. “Ieder jaar schreven we korte concessies uit voor een pop-upcafé, maar ondertussen gingen we op zoek naar een concessiehouder op lange termijn”, aldus schepen van Toerisme Yannick Ducatteeuw (Inzet). “Na een uitgebreide selectieprocedure hebben Sofie Saesen en Pieter-Jan Vanschamelhout ons overtuigd met hun plannen om van het park een herkenbare en vaste stek te maken voor natuurliefhebbers. Voor de gebouwen kennen we hen een concessie toe onder de vorm van een zakelijk recht, met name via een erfpachtovereenkomst van vijftig jaar.”

Nieuw gebouw

“We zullen dit doen door een deel van de huidige gebouwen af te breken en te vervangen door een nieuw gebouw”, vertelt Pieter-Jan “Samen met Wielfaert architecten zochten we naar een concept om de natuur naadloos te laten aansluiten met het gebouw dat verschillende functies zal combineren.”

“De brasserie met een ruim terras en zicht op de speelweide zal het kloppende hart van het park worden”, vult Sofie aan. “Je zal er terecht kunnen voor een frisse pint, een heerlijke pannenkoek of een lekkere vol-au-vent. Daarnaast zal er in een tweede fase een B&B met acht gevarieerde kamers met hedendaags comfort worden ingericht. Ideaal voor wie een paar dagen aan de voet van de Vlaamse Ardennen wil vertoeven en van een weekendje fietsen, wandelen, golfen en culinair wil genieten. Ook de vele bedrijven in de omgeving zullen uiteraard gebruik kunnen maken van ons concept.”

Sofie en Pieter-Jan voorzien ook een multifunctionele zaal tot honderd personen. “Onze zaal zal met z’n 180 gradenzicht een enorme blikvanger zijn”, doet Sofie uit de doeken. “De ruimte kan gebruikt worden voor (doop)recepties, activiteiten van verenigingen, zakelijke evenementen, … kortom kleinschalige en rustige bijeenkomsten.”

Verder wordt het huidige jeugdverblijf behouden en opgefrist en is er een leslokaal ter beschikking voor de scholen uit de buurt. In de publieke ruimte rond het gebouw zullen een aantal voorzieningen zijn waaronder laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen, een ‘mudroom’ om fietsen te reinigen, picknickplaatsen en sanitair dat ook door niet-brasseriegasten kan gebruikt worden. De rest van het park blijft in beheer van de gemeente.

Ontmoetingsplaats

Sofie en Pieter-Jan willen dus een frisse wind door het Sint-Arnolduspark laten waaien: “Het park moet een ontmoetingsplaats zijn voor vele genieters. De uitdaging om een hedendaagse èn in de natuur geïntegreerde infrastructuur te creëren die het totaalplaatje economisch duurzaam zal maken, is ons op het lijf geschreven”, besluit het koppel. “Het park wordt een vernieuwd ontmoetingspunt voor jong en oud.”

De heropening van de vernieuwde infrastructuur is voorzien in de lente van 2024. De huidige pop-up formule zal zo lang mogelijk behouden blijven als rustpunt voor de parkbezoeker. De huidige uitbating hiervan is in handen van Kenneth Van Belleghem. Info is te vinden via Facebook en Instagram onder de naam ‘Tiegembos’.