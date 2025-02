Sofie (54) geeft gratis liefdesworkshop op valentijn: “Liefde is iets wat je mág leren”

Vrijdag vieren we opnieuw het feest van de verliefden. Relatiecoach Sofie Vergote (54) helpt Cupido een handje met een eenmalige, gratis liefdesworkshop waarin je niet alleen ontdekt wat ervoor nodig is om de ware liefde te vinden, maar ook leert hoe je die kunt versterken en verdiepen. Genoeg geswipet dus, tijd voor actie. “Als je het goed doet, is de liefde het mooiste wat er is.”

In haar coachingpraktijk ‘Love My Life’ ervaart Sofie Vergote bijna dagelijks dat de zoektocht naar de ware liefde voor veel singles een eindeloze uitdaging is geworden. “Datingapps, snelle ontmoetingen en oppervlakkige connecties kunnen je het gevoel geven dat echte liefde niet meer bestaat. Veel mensen wéten gewoon niet meer hoe ze op een veilige, gezonde manier kunnen verbinden zonder zichzelf kwijt te raken. Toch hoeft single zijn daarom nog niet te betekenen dat je voor altijd alleen moet blijven”, zegt ze.

Valkuilen

De manier waarop we de liefde vandaag ervaren, vraagt volgens Sofie om nieuwe inzichten. “We leven in een wereld waarin we meer dan ooit met elkaar verbonden zijn, maar toch voelen veel mensen zich eenzamer dan ooit. Da’s het gevaar van die datingapps: de overdaad aan keuzes maakt het moeilijker om écht verbinding te voelen”, klinkt het. Naast ‘fomo’ of ‘fear of missing out’, is er namelijk ook zoiets als ‘fobo’: ‘fear of better options’. “Vroeger zocht men een lief rond de kerktoren, met die datingapps ligt vandaag de hele wereld aan je voeten. Swipe, swipe, swipe, en op den duur blijf je maar hoppen zonder diepgang. Ik keur die apps voor alle duidelijkheid niet af. Maar je kunt uren gezellig zitten chatten, en als je dan uiteindelijk tegenover die persoon zit al na vijf minuten tot het besef komen dat het toch niet is wat je voor ogen had.”

“Tijdens mijn workshop leer je los te komen van oude patronen en hoe je gezonde, waardevolle relaties aantrekt”

Zelfs àls er chemie is, wil dat volgens Sofie nog niet zeggen dat het daarom ook een goede match is. “Verliefd worden, dat kan iedereen maar een relatie laten bloeien, da’s een ander verhaal. Dat vergt bepaalde vaardigheden. Een zekere kennis ook: hoe kom je in een relatie in die sleur terecht? Waar komen die ergernissen vandaan? Als je bepaalde valkuilen in de liefde leert herkennen, kun je ook leren hoe ze te vermijden”, legt ze uit.

Een van die valkuilen is volgens Sofie dat mensen zich laten leiden door bepaalde dynamieken uit hun jeugd. “Als je het als kind bijvoorbeeld zo aanvoelde dat je hard je best moest doen om geliefd te zijn, ga je denken dat het nu eenmaal zo werkt. Want ‘de ideale relatie’ is nu eenmaal niet iets wat je leert op school. Tijdens mijn workshop leer je los te komen van oude patronen en hoe je gezonde, waardevolle relaties aantrekt.”

Rollenpatronen

“De dynamiek tussen mannen en vrouwen is vandaag ook sterk geëvolueerd”, gaat Sofie voort. “Generaties terug was de man de kostwinner en bleef de vrouw thuis om voor de kinderen te zorgen. Vandaag kan ook de vrouw carrière maken, en heeft ze – terecht – meer verwachtingen bij de man. Dat hij een goede sekspartner is, maar ook haar beste vriend. Dat hij meehelpt in het huishouden”, knipoogt Sofie. “Mannen zijn daardoor een beetje ’t noorden kwijt. De traditionele rollenpatronen vervagen, en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.”

Jongeren kijken tegenwoordig ook anders naar de liefde. “Jongeren zijn enorm aan ’t hoppen”, zegt Sofie. “’t Is geen toeval dat het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen de laatste jaren zo sterk toenam. Er is tegenwoordig heel veel vrije seks, en dat wordt dan gezien als bindmiddel. Maar da’s zó oppervlakkig.”

“Je kunt er ook voor kiezen om elkaar vrij te laten in de liefde. Steeds meer jongeren kiezen voor polyamorie; een open relatie met meerdere partners. Da’s allemaal oké, wie ben ik om daarover te oordelen. Het gaat erom geliefd te worden om wie je bent, om open en eerlijk te zijn over je wensen en verlangens in plaats van jezelf te plooien naar wat de ander wil. Want vaak gaat het wel zo bij prille verliefdheid: de ander is in jouw ogen perfect en dus pas je je graag aan. Maar dan loop je ’t gevaar jezelf te verliezen.” De term ‘happy single’ vraagt volgens Sofie ten slotte toch wat nuance. “Onderzoek toont aan dat mensen in gezonde relaties vaak gelukkiger en gezonder zijn. Ze ervaren minder stress, hebben een sterker immuunsysteem en voelen zich emotioneel gesteund. ’t Is zelfs wetenschappelijk bewezen dat wie in een gezonde relatie zit, langer leeft”, klinkt het.

Praktische inzichten

Tijdens de workshop bespreekt Sofie de meest voorkomende valkuilen in de liefde. Geen trucjes of vage theorieën, maar praktische inzichten waarmee je je eigen liefdesleven transformeert. “De angst om teleurgesteld te worden, de onzekerheid over hoe je jezelf openstelt – het kan verlammend werken. Maar die angst valt dus te overwinnen, en daarom geef ik deze liefdesworkshop helemaal gratis. Omdat liefde iets is wat je mág leren, zonder eerst keihard met je hoofd tegen de muur te lopen”, besluit ze.