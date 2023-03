Soetkin Kesteloot verlaat Vincenthove voor Kotee in Roeselare

Soetkin Kesteloot (40) verlaat Woonzorgnetwerk Vincenthove en wordt vanaf 3 april de nieuwe directeur van Kotee die alle thuisdiensten van Motena bundelt.

Soetkin Kesteloot is geboren en getogen in Tielt. Ze is gehuwd met Frederik Naeyaert en het gezin heeft drie dochters (7, 9 en 11 jaar). Ze studeerde politieke wetenschappen en doctoreerde bij professor Carl Devos. Toch koos Soetkin onmiddellijk voor een carrière in de zachte sector.

“De zachte sector boeide me meteen. Ik wilde trouwens altijd iets betekenen voor kwetsbare mensen op beleidsmatig niveau”, vertelt Soetkin Kesteloot. “Ik heb vooral in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt als netwerkcoördinator van de regio Kortrijk-Waregem-Menen. We zetten daar vooral in op mobiele teams en het thuiswonen van mensen die geestelijke zorg nodig hebben.”

Interesse gewekt

“In 2019 werd ik algemeen directeur van Vincenthove in Roeselare in opvolging van Luc Bulckens die met pensioen ging. Na de fusie van Vincenthove en Open Kring Ardooie werd ik directeur HR van Ben Woonzorgnetwerk. Toen ik de vacature van Motena voor directeur bij thuiszorgdienst Kotee zag voorbijkomen, was mijn interesse onmiddellijk gewekt.”

“Kotee is een dienst die zeer belangrijk is voor de klanten van Motena en voor Motena zelf. Kotee profileert zich als een thuiszorgdienst die zich met de glimlach inzet om de klant een goed gevoel te geven. Bovendien is Motena een organisatie die zeer goed weet wat er speelt in onze maatschappij en die hun thuiszorg zeer mooi heeft uitgebouwd. Kotee is veel ruimer dan alleen maar thuisverpleging. Kotee en bij uitbreiding Motena zijn absoluut toonaangevende partners in de brede regio.”

Inspraak belangrijk

“Ik ben blij dat ik een nieuwe uitdaging heb. Ik heb heel veel zin om me te ontwikkelen in de materie van de thuiszorg, ik ben overtuigd dat ik veel zal opsteken van mijn collega’s. Ik zal alvast veel inzetten op wat de mensen willen, zowel onze klanten als onze medewerkers. Ik wil dat ze meedenken met onze organisatie en ook inspraak krijgen. Inspraak is bij mij geen hol woord, ik draag dat hoog in het vaandel.”

“Ik neem afscheid van Vincenthove en van Ben Woonzorgnetwerk met een warm gevoel. Het is altijd een goed huis geweest voor mij en dat zal het in de toekomst nog zijn. We zullen elkaar zeker nog tegenkomen in bepaalde projecten.”