Soepverkoop voor De Warmste Week

De Warmste Straat van Jabbeke is met eindejaar in zicht ongetwijfeld de Zuidstraat.

De bewoners van de Zuidstraat laten opnieuw van zich horen. Ten voordele van de Warmste Week, die dit jaar in het teken van kansarmoede staat, organiseren ze een soepverkoop. De bewoners sloegen de handen ineen en bouwden gezellige winterchalet in de Zuidstraat 19. Vanaf zondag 18 december tot en met vrijdag 23 december ben je van 10 tot 16 uur van harte welkom voor een hartverwarmend kopje soep om ter plaatse van te genieten of een liter soep om thuis van te smullen. Alle soepen worden trouwens door de bewoners zelf gemaakt, jong en oud helpt mee.