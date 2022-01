Soepkar doorkruist de acht dorpen van Heuvelland

Een winter lang wordt in één van de acht dorpen van Heuvelland soep bedeeld en dit telkens op dinsdagvoormiddag. Deze week startte het initiatief in Westouter.

Het idee van de soepuitdeling is ontstaan op de seniorenraad. Het was oorspronkelijk de bedoeling om senioren samen te brengen om samen soep te maken met eigen gekweekte groentjes uit de moestuin. “Maar door de aanhoudende coronamaatregelen is dit momenteel niet aangewezen”, zegt schepen Hilde Stragier.

“Het idee blijft echter super. Vandaar dat er nu een samenwerking is met De Pelgrim die de soep zal maken. Deze wordt tegen een democratische prijs verkocht. Per rit zal er 30 liter soep worden aangeboden. Indien je een mok soep wenst, dan is deze gratis, maar dan moet je wel eigen mok meebrengen.”