Soep op de Stoep en politiek debat over thema armoede

Een op de zeven mensen leeft in armoede. En dat aantal stijgt. Op 17 oktober, de Werelddag van het Verzet tegen Armoede, klaagt een aantal organisaties dit onrecht aan. Dat gebeurt ook in Torhout, met activiteiten op zondag 15 oktober en op woensdag 18 oktober.

Op zondag 15 oktober van 11 tot 14 uur in zaal De Bosgalm op de wijk Don Bosco heeft er een politiek debat over de armoedeproblematiek plaats, gevolgd door een pastamaaltijd. Er is kinderopvang voorzien en Marino Punk speelt tussendoor accordeonmuziek. Het onthaal om 11 uur gebeurt met een drankje, het debat start om 11.10 uur en gaat over het sociale beleid en het welzijn in Torhout.

Nemen eraan deel: burgemeester Kristof Audenaert (CD&V), schepen Ine Debruyne (Vooruit) en de gemeenteraadsleden Eva Maes (N-VA) en Sien Lagae (Groen). De moderator is professor in de Lokale Politiek Herwig Reynaert. Het debat wordt aangevuld met getuigenissen vanwege mensen in armoede.

Het debat bijwonen is gratis, maar voor de aansluitende pastamaaltijd, die om 12.30 uur start, moet er uiteraard wel iets betaald worden. Die kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot 12 jaar 5 euro (twee drankjes inbegrepen). Er is ook een gezinsprijs (30 euro) en het sociaal tarief (2 euro).

Voor verdere info en inschrijvingen: www.17oktobertorhout.be.

Soep, koffie en koekjes

Op woensdag 18 oktober van 8 tot 12 uur op de Markt heeft het tweede luik plaats. Dan is er opnieuw de actie Soep op de Stoep. Er wordt tijdens de woensdagmarkt soep verkocht ten voordele van Welzijnszorg en Welzijnsschakel De Klapdeur.

Ook is er op dat moment Radio Oe Ist. Iedereen kan plaatjes aanvragen en een gezellig babbeltje slaan bij gratis koffie met koekjes. Vooraf inschrijven, is uiteraard niet nodig.

Torhout verzet zich tegen armoede is een samenwerking tussen CAW (team Houtland), de Gezinsbond, Hart boven Hard, Rebelle, Tordale, Welzijnsschakel De Klapdeur en Avansa. (JS)