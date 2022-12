Socialistische senioren schenken 1.000 euro aan socialistische jongeren

Op de jaarlijkse kerstmarkt, op het domein van basisschool De Stempel in de Karel Ledeganckstraat in Sint-Pieters, werd door de Vooruit Senioren een cheque van 1.000 euro uitgereikt aan De Rode Valken, de socialistische jeugdbeweging.

“Het gaat hier om de opbrengst uit de verkoop van eten en drank op de dansnamiddag van de Vooruit-senioren in zaal Daverlo in Assebroek”, zegt voorzitter van Vooruit Brugge Christie Herckenrath. “Het is symbolisch toch wel mooi dat onze senioren onze jongeren steunen. De Rode Valken zullen de cheque van 1.000 euro gebruiken om er een partytent, die ze goed kunnen gebruiken bij veel activiteiten, mee aan te kopen.”