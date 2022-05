Socialisten komen in Oostende op straat voor hogere lonen: “Te veel mensen staan op de rand van armoede”

Na twee jaar kon er nog eens een stoet uittrekken op 1 mei. Verschillende socialistische organisaties sloten aan om de Dag van de Arbeid te vieren. “Het is een feestdag, maar vooral ook een strijddag. We gaan blijven strijden omdat er meer dan ooit mensen die hun best doen niet meer rondkomen”, zei John Crombez.

Op 1 mei trekt er traditioneel een rode stoet door de Oostendse straten. De voorbije twee jaar was dat niet mogelijk door corona, maar nu het eindelijk terug kon waren er heel wat blije gezichten te zien op het Sint-Petrus- en Paulusplein. Het is ook het moment om voor Vooruit om hun boodschap te brengen. “Er zijn te veel mensen die te weinig verdienen. We moeten zorgen dat de mensen een beter inkomen hebben. We gaan tonen wat socialisme is en opkomen tegen ongelijkheid”, zei John Crombez.

Hij kreeg op het podium gezelschap van burgemeester van Bredene en Vlaams Volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe. “We zijn amper een mensenleven verder en Europa zit opnieuw in één van de grootste crisissen in zijn geschiedenis. Dat heeft ook een impact in ons land. Veel mensen die vroeger nog vlot op reis konden staan nu op de rand van armoede. Er zijn steeds meer kinderen die met een lege brooddoos naar school komen. Met Vooruit maken wij het verschil. Wij hebben gezorgd voor de BTW-verlaging op elektriciteit. Onderschat ook de psychische ondersteuning niet. Ik heb het zelf ondervonden en weet het dat het cruciaal is dat mensen mentaal worden geholpen.”

Ook Pvda was aanwezig met een delegatie. “De mensen worden immers massaal in hun portefeuille geraakt door de hoge brandstof- en energieprijzen. We horen het op de werkvloer en in de wijken : alle facturen zijn te hoog en de lonen te laag. Met de Partij van de Arbeid willen wij een krachtig signaal geven dat het zo niet verder kan. In de eerste plaats vragen we een blokkering van de brandstof- en energieprijzen om de koopkracht van de mensen te beschermen”, zegt Ilona Vandenberghe.