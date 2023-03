Sociale woningen Oekraïense vluchtelingen worden gesloopt: “Op zoek naar oplossing”

De Oekraïense vluchtelingen die al maandenlang in een sociale woning in de Dourdanstraat in Geluwe wonen moeten er tegen uiterlijk eind mei weg. De zeven huizen zullen worden afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. “Twee gezinnen betrekken ondertussen een andere woning”, aldus schepen Lien Deblaere (Vooruit).

“Er zijn op vandaag nog 68 Oekraïense vluchtelingen op ons grondgebied, 52 volwassenen en 16 kinderen. Sinds het uitbreken van de oorlog woonden hier 100 vluchtelingen en is er een kindje geboren. Tot die groep behoorden 77 volwassenen. Er zijn dus 33 Oekraïense vluchtelingen al verhuisd. 22 mensen wonen in ons land in Gent, Ieper, Kortrijk, Menen, Oostende, Roeselare en Zaventem. Zeven keerden terug naar Oekraïne en vier verhuisden naar een ander Europees land.”

Zestig volwassen vluchtelingen zijn gekend bij de sociale dienst van het OCMW. Daartoe behoren er 44 volwassenen.

Kinderen

“Acht zijn niet gekend, vermoedelijk werken ze want ze genieten geen steun”, zegt de bevoegde schepen. “Van de zestig die wel gekend zijn, zijn er elf aan het werk en volgen er twintig Nederlands.”

“27 Oekraïners krijgen het leefloon. Hiervan hebben er acht de pensioenleeftijd bereikt, geniet een mama van moederschapsrust, zijn er twee studenten die de intentie hebben om volgend academiejaar naar de hogeschool te gaan, doen er vier vrouwen vrijwilligerswerk en zijn er twee mensen deeltijds aan het werk.”

“Van de zestien kinderen volgen er acht het lager onderwijs en vijf zitten in de OKAN-klas van het gemeenschapsonderwijs. Eén volgt middelbaar onderwijs en twee kinderen zijn nog niet schoolgaand.”

Schepen Lien Deblaere gaf de cijfers tijdens de OCMW-raad waar fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) en Bert Verhaeghe (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project) hierover interpelleerden. Van bij aanvang van de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen werd gemeld dat het ter beschikking stellen van de noodwoningen in de Dourdanstraat slechts tijdelijk was. Het dossier voor de vervangingsnieuwbouw werd opgestart door de sociale huisvestingsmaatschappij De Leie die ondertussen fuseerde met Impuls Menen.

Gastgezinnen

“De woningen zelf zijn verouderd en niet meer conform maar na een snelle opknapbeurt, toegestaan voor de tijdelijke opvang”, zegt Lien Deblaere. “Deze woningen zijn ook verre van energiezuinig. Elk gezin kreeg vanaf de datum van het intrekken in de woning een toewijzingsovereenkomst crisishuisvesting voor drie maanden aangeboden. Negentig dagen was immers de minimumduur die door Vlaanderen voor een noodopvangplaats werd opgelegd.”

“Elf volwassen vluchtelingen verblijven bij gastgezinnen. Dertig volwassenen en veertien kinderen wonen In private huisvesting. (EDB)