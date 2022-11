Sociale kruidenier opent de deuren in Oudenburg

Onder ruime belangstelling vond maandagavond in Oudenburg de officiële opening van de sociale kruidenier Thope plaats. Die vervangt de voedselbedeling die tot nu plaatsvond in LDC Biezenbilk.

De sociale kruidenier is een buurtwinkel die kwaliteitsvoeding en basisproducten aan sterk verminderde prijzen biedt aan wie het financieel moeilijk heeft. Er is daarnaast een ontmoetingsplaats voorzien waar de klanten terechtkunnen voor een koffie of water, voor een babbel, voor bijkomende hulp of info. Ook zullen er regelmatig workshops plaatsvinden. “Verder zal de sociale kruidenier ook arbeidstrajecten aanbieden in de vorm van vrijwilligerswerk, sociale tewerkstelling en andere die de sociale integratie bevorderen”, zegt schepen van Welzijn Romina Vanhooren.

“Thope benadrukt de intense samenwerking tussen Vincentiusvereniging De Lage Drempel Kerit, zijn vrijwilligers en het OCMW voor de organisatie van de wekelijkse voedselbedeling. Het stijgende aantal gebruikers, een te kleine bedelingsruimte en het gebrek aan opslagruimte noodzaken een andere locatie en werking. Samen starten zij de sociale kruidenier op, gesterkt door een samenwerking met Foodsavers regio Middenkust. Naast de bedeling van Europese goederen en voedingswaren van lokale handelaars zullen nu ook binnen de sociale kruidenier kwaliteitsvolle voedseloverschotten uit de regio worden aangeboden”, vult burgemeester Anthony Dumarey aan.

In de toespraken door Romina Vanhooren, Anthony Dumarey en voorzitter van Kerit Jos Desmeth vielen heel veel woorden van dank voor de vele vrijwilligers die er al jaren voor zorgen dat de voedselbedeling mogelijk is.

In de locatie aan de Marktstraat 18 nam ook het Huis van het Kind zijn intrek. Daar kunnen ouders terecht voor allerlei vragen rond opvoeden en opgroeien, voor het ontlenen van babymateriaal en kledij.