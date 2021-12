Sociale kruidenier De Kommisje nu ook met marktwagen op pad

De Torhoutse sociale kruidenier De Kommisje, gevestigd in de Beerstraat, heeft er een belangrijke troef bij. Het stadsbestuur heeft een marktwagen aangekocht, waarmee De Kommisje vanaf januari twee keer in de week op pad gaat. In eerste instantie naar de verste wijken, Wijnendale en Sint-Henricus, maar op termijn wordt de ronde zo goed als zeker uitgebreid.

De Kommisje heeft begin dit jaar de deuren geopend in het voormalige ACV-gebouw in de Beerstraat. “De bestaande voedselbedeling beantwoordde niet meer aan de noden van de gebruikers, met te weinig verse producten en een beperkt aanbod, en dus hebben we als alternatief de sociale kruidenier opgestart”, zegt schepen Joost Cuvelier, tevens voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. “Met succes, want intussen doen al meer dan 160 Torhoutse gezinnen een beroep op De Kommisje.”

Sociaal Huis coördineert het project

Het project wordt gecoördineerd door het Sociaal Huis met Stefanie Callewaert als waarnemend diensthoofd. “De doelgroep kan elke dinsdag en vrijdag in De Kommisje terecht”, zegt ze. “Het is een soort buurtwinkel met voornamelijk voeding en hygiëneproducten, waar de gebruikers, met een limiet per maand, hun producten kunnen uitkiezen. Sommige zijn gratis, andere moeten betaald worden, maar uiteraard tegen prijzen onder de marktwaarde. Het gaat om plaatselijke voedseloverschotten, producten uit het Europese FEAD-fonds en de West-Vlaamse Voedselbank in Kuurne en dingen die we aankopen of krijgen van lokale handelaars of organisaties. Dan denk ik aan de vrijgevigheid van onder andere BioGuy, de vrije basisschool Driekoningen, bakkerij Stefaan, bakkerij Guy & Juanita, het Torhoutse VLTI, ’t Groot Hersberge (dat overschotten van de Aldi schenkt) en de apotheken Depuydt en Decorte.”

We zorgen voor eenzelfde aanbod in de marktwagen als in de winkel van De Kommisje in de Beerstraat

Je kunt pas bij De Kommisje langsgaan, als er door het Sociaal Huis wordt vastgesteld dat je over een beperkt leefbudget beschikt. Naast handelswaren vinden de mensen er ook een luisterend oor en is er ruimte voor een goed gesprek en bijkomende hulp. De ontmoetingsruimte ‘t Centrum is net naast De Kommisje in de Beerstraat gelegen, wat voor de bezoekers ideaal is om er binnen te wippen voor een koffie, een gezelschapsspelletje of een praatje aan de toog.

“Door financieel kwetsbaren uit hun isolement te halen en begrip te tonen voor hun situatie, vervult de sociale kruidenier een grote maatschappelijke rol”, vult schepen van Sociale Zaken Paul Dieryckx aan.

Elk openingsmoment is er een maatschappelijk werker aanwezig. Via een beurtrol zijn dat Anke Lauwers, Luïs Vlaminck of Kris Cauwels. Ze zijn ook aanspreekbaar voor een brief die de bezoekers niet begrijpen of een factuur die ze niet kunnen betalen. Of gewoon om de aanwezigen even hun hart te laten luchten.

Niet te vergeten in de werking van de Kommisje is de poule van een 15-tal geëngageerde vrijwilligers. Zij zorgen voor het ophalen van de producten, het ontvangen van de klanten en het bemannen van de kassa. Ook Tordale doet zijn deel, onder meer om de producten waar nodig te verpakken.

Sint-Henricus en Wijnendale komen het eerst aan bod

En nu is er dus de marktwagen, een splinternieuw exemplaar. “We hebben er bijna 62.000 euro voor betaald, maar we zijn ervan overtuigd dat dit een heel nuttige investering is”, aldus schepen Cuvelier. “We willen de wijken zeker niet vergeten.”

“We kregen financiële steun van Foodloose en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling”, vult Stefanie Callewaert aan. “Vanaf 10 januari staat de marktwagen elke maandag van 13 tot 15 uur aan de parochiezaal van Sint-Henricus en vanaf 13 januari elke donderdag van 9.30 tot 11.30 uur bij de kerk van Wijnendale. We starten dus op de verste wijken. Dit zou de laagdrempeligheid van De Kommisje ten goede moeten komen, want nu gaan we letterlijk naar de mensen toe. We organiseren het zo dat er eenzelfde aanbod in de wagen als in de Beerstraat is. Mensen met een winkelpas kunnen dus kiezen of ze naar het marktkraam komen of naar de Beerstraat. We laten hen de vrije keuze.”