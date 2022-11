Sociale Huisvestingsmaatshappij Eigen Haard wil 100ste verjaardag vieren met aanplant nieuw bos

De Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Haard bestaat 100 jaar. Dit werd dit jaar uitgebreid gevierd. Om nu hun impact op het milieu deels te compenseren, wil men een bos van zo’n 1,2 ha aanplanten.

De sociale huisvestingsmaatschappij in Zwevegem kent zijn oorsprong bij de groei van Bekaert. “In 1880 werd in Zwevegem de draadindustrie gestart. Het bedrijf kende een enorme groei en de werknemers kwamen uit meer dan honderd gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Zwevegem was een aantrekkelijke groeipool met de daarbij horende problemen op vlak van huisvesting. Op 19 oktober 1922 werd Eigen Haard dan ook erkend als sociale huisvestingsmaatschappij”, vertelt ons Nele Roobrouck, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Een jaartje later bouwde Eigen Haard haar eerste woningen. Tot in 1954 realiseerde de maatschappij 244 huizen. Van 1955 tot 1972 volgde een serieuze uitbreiding met 1.031 nieuwe wooneenheden. In de periode 1962 tot 1976 zette Eigen Haard ook in op de woningbouw met het oog op verkoop waarmee werd tegemoetgekomen aan de grote vraag naar eigendomsverwerving.

Groei

Het project Te Winckele in Zwevegem met 99 huurappartementen, werd in 1975 opgestart en was in die tijd vooruitstrevend. Er werd afgestapt van de klassieke torenbouw en het project omvatte 20 naast elkaar aangebouwde woonhuizen met elk drie tot zes woongelegenheden. Van 1960 tot 2008 werden jaarlijks ongeveer 34 nieuwe woningen gerealiseerd.

Niet enkel op het vlak van het patrimonium kende Eigen Haard een groei. Sedert 1954 is Eigen Haard geëvolueerd van een lokale naar een regionale maatschappij. Vandaag omvat het werkingsgebied van Eigen Haard Anzegem, Avelgem, Kortrijk, Spiere-Helkijn en Zwevegem en telt ruim 1.300 huurwoningen waarvan ongeveer een vierde appartementen en de rest eengezinswoningen zijn.

Vanaf mei 2023 zal er opnieuw heel wat veranderen, want dan zal Eigen Haard een woonmaatschappij vormen waarbij ze afscheid moeten nemen van de huurders van Kaster en Bellegem. “We mogen wel deze van Avelgem, Heestert en Kuurne verwelkomen en zal de nieuwe woonmaatschappij de gemeenten Avelgem, Kuurne, Spiere-Helkijn en Zwevegem omvatten. Na 100 jaar ronden we dus een mooi tijdperk af en gaan we graag een nieuwe uitdaging aan als woonmaatschappij”, aldus Nele Roobrouck.

‘t Winckelbos

Als blijvende herinnering wil men nog een bos aanplanten. “Honderd jaar heeft zo zijn impact op het milieu en voor de productie van bouwmaterialen komt heel wat CO2 vrij. Vandaar dus een bos die de naam ’t Winckelbos zal krijgen. Het bos komt in de nabijheid van de burelen van Eigen Haard tussen de Winkelstraat en de Losschaardstraat. Er komt ook een slingerpad in voor de zachte weggebruiker en een deel zal speelbos worden zodat de kinderen er kunnen ravotten”, besluit Nele.

De mensen van Eigen Haard willen dit bos samen met hun huurders deze winter realiseren. (Geert Vanhessche)