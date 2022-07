Sociale huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander viert 100ste verjaardag

Op vrijdag 8 juli is het exact 100 jaar geleden dat de sociale huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander werd opgericht. Het bestuur laat deze bijzondere verjaardag niet zomaar voorbijgaan en organiseert een academische zitting in het stadhuis van Waregem. In de namiddag worden alle huurders getrakteerd op een groot feest in OC Leieland te Wielsbeke.

Een eeuw sociaal wonen in Waregem, Wielsbeke, Dentergem, Tielt en Ardooie, geeft reden tot feest. Op vrijdagvoormiddag 8 juli organiseert het directiecomité van Helpt Elkander een academische zitting in het stadhuis van Waregem. Onder meer Carien Neven, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, zal er het woord nemen. Daarnaast komt muzikant Axl Peleman getuigen over het opgroeien in een sociale woonwijk.

In de namiddag wordt de verjaardag vreugdevol ingezet met een groot feest voor alle huurders van Helpt Elkander. “We vinden het belangrijk om dit speciale jubileum samen met hen te vieren”, vertelt voorzitter Pietro Iacopucci. “In OC Leieland in Wielsbeke nodigen we alle huurders uit voor een hapje en een drankje, en een gezellige babbel. Voor de kinderen wordt bovendien randanimatie voorzien.”

40 huizen in Jozef Duthoystraat

Op 8 juli, dag op dag 100 jaar geleden, werd de ‘Samenwerkende Maatschappij voor het bouwen van Goedkope Woningen te Waereghem – Helpt Elkander’ opgericht. Oorspronkelijk was het enkel een Waregemse maatschappij, maar in de loop der jaren sloten ook Wielsbeke, Dentergem, Tielt, Pittem en Ardooie zich aan.

Sinds de stichting in 1922 werden meer dan 2.500 woningen gebouwd, verspreid over het hele werkingsgebied. De eerste gebouwen werden opgetrokken in de Waregemse Jozef Duthoystraat, de zogenaamde ‘40 Huizen’. Veel van die woningen zijn nog altijd aanwezig in het straatbeeld maar zijn geen eigendom meer van Helpt Elkander. Vandaag beheert de maatschappij een patrimonium van 1.335 woningen.

Toekomst

De Vlaamse regering besliste om een ingrijpende hervorming door te voeren met het creëren van de woonmaatschappijen. Door die hervorming kunnen huurders en kandidaten bij één maatschappij per gemeente terecht voor hun dossier. Op die manier wordt de expertise van zowel de sociale huisvestingsmaatschappijen als de sociale verhuurkantoren per werkingsgebied voortaan gebundeld.

“Honderd jaar Helpt Elkander kan dus effectief gezien worden als het einde van een tijdperk en de start van iets nieuws, namelijk de woonmaatschappij Helpt Elkander – Mijn Huis en RSVK Waregem”, vertelt directeur a.i. Ann Goerlandt.

“Het werkingsgebied van deze maatschappij zal bestaan uit Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Lendelede, Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke. We hopen met een ambitieus programma vooral de wachttijden voor een sociale woning in te korten.”