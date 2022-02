Sociale huisvesting De Haan blijft aangesloten bij het Lindenhof

Burgemeester Wilfried Vandaele van De Haan, bevoegd voor woonbeleid, wil een en ander verduidelijken omtrent de sociale huisvesting in zijn gemeente.

Behalve Vivendo is ook Het Lindenhof actief in De Haan. Naast de 103 sociale woningen die de sociale huisvestingsmaatschappij er nu reeds verhuurt, worden er in april nog eens 14 opgeleverd aan de Lindenlaan. Dit jaar wordt er tevens een nieuw project opgestart met 26 appartementen aan de Ringlaan Noord.

Het OCMW van De Haan verhuurt 59 sociale wooneenheden, 32 serviceflats en 10 bejaardenwoningen, die allemaal eigendom zijn van het OCMW. Het sociaal verhuurkantoor Sovekans, tenslotte, biedt in De Haan ook nog eens 28 sociale woningen aan. Deze laatste zijn woningen van particuliere eigenaars die op de sociale woningmarkt worden verhuurd.

Regiovorming

Bovendien heeft de Vlaamse Regering vorige vrijdag beslist dat, hoewel de gemeente volgens de regiovorming bij de nieuw op te richten woonmaatschappij van regio Oostende-Middenkust zou moeten toetreden, De Haan bij Het Lindenhof mag blijven.

“Vivendo heeft in onze gemeente immers slechts 19 – op een totaal van 290 – sociale woningen in onze gemeente. Voor Vivendo is er in De Haan dus geen rol meer weggelegd”, aldus Vandaele. De Haan maakt voortaan samen met de gemeenten Oostende, Bredene, Oudenburg, Middelkerke, Ichtegem en Gistel deel uit van de regio Oostende-Middenkust.

“Voor een aantal voorzieningen is onze gemeente traditioneel op Oostende georiënteerd, voor een aantal andere op Brugge. Nu zou alles dus op Oostende gericht moeten worden, maar vanzelfsprekend is dat niet”, benadrukt Vandaele voorts nog.

Huisvuilophaling

“Voor de huisvuilophaling zijn we bijvoorbeeld aangesloten bij IVBO Brugge, en De Haan maakt al meer dan 40 jaar deel uit van Het Lindenhof, waar ook Blankenberge en Zuienkerke mee verbonden zijn.” De laatste jaren werden in De Haan de banden met Het Lindenhof nog versterkt. De maatschappij kocht gronden over van het OCMW om er nieuwe sociale appartementen op te bouwen, het OCMW bereidde een overdracht van het beheer van zijn sociale woningen aan Het Lindenhof voor.

“Om die reden vroeg De Haan een uitzondering aan minister Diependaele in het kader van de regiovorming. Vrijdag besliste de regering dat die uitzondering wordt toegestaan en De Haan bij Het Lindenhof kan blijven”, besluit burgemeester Wilfried Vandaele.