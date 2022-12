Sociale dienst OCMW verhuist naar gewezen kantoren De Leie

De sociale dienst van het OCMW verhuist halfweg december van de hoek van de Molenstraat en Gasstraat naar de kantoren van de gewezen sociale huisvestingsmaatschappij De Leie op het einde van de Nieuwstraat. Ook de pensioendienst verhuist naar daar. In de kantoren in de Molenstraat zijn er momenteel ongeveer vijftien medewerkers waaronder diverse maatschappelijke assistenten.

“Door de vorming – na een fusie – van de nieuwe woonmaatschappij !mpuls Menen-Wervik komen de kantoren in de Nieuwstraat leeg te staan”, zegt directeur Sonny Ghesquière van !mpuls Menen-Wervik. “De hoofdzetel en kantoren van !mpuls Menen-Wervik bevinden zich in de Volkslaan in Menen. Wel zullen er voor de huurders vanaf volgend haar zitdagen zijn in de vertrouwde gebouwen in de Nieuwstraat maar ook in het lokaal dienstencentrum De Spie in Geluwe, buurthuis De Kier en GC De Knippelaar in Kruiseke en ook in de vertrouwde gebouwen van de Nieuwstraat.”

De huidige werk- en vergaderruimtes in de Molenstraat zijn krap en niet ideaal – schepen Lien Deblaere

Het schepencollege kreeg het aanbod om de lokalen van !mpuls te huren en is daarop ingegaan. “De huidige werk- en vergaderruimtes in de Molenstraat zijn krap en niet ideaal”, zegt schepen Lien Deblaere (Vooruit). “Momenteel zijn er al twee landschapsbureaus waar telkens twee collega’s de werkruimte delen. Dat is in het kader van de privacy voor onze cliënten geen evidente zaak.

Energiezuiniger

“Het thuiswerken op de sociale dienst is beperkt omdat de hoofdtaak erin bestaat elke (behoeftige) inwoner van de stad op een heel laagdrempelige manier te helpen. De contacten met inwoners zijn dan ook hoofdzakelijk fysiek en ter plaatse op kantoor.”

De kantoren van De Leie verhuisden in 2016 naar een nieuwbouw vlak naast het huidige gebouw, dat gerenoveerd werd. Destijds kocht De Leie twee kleine leegstaande huizen aan en die werden gesloopt voor de nieuwbouw. “Een deel van de kantoren in de Nieuwstraat zijn recenter en energiezuiniger”, aldus Lien Deblaere. “De huurprijs is dezelfde als wat we nu betalen aan het Woon- en Zorgbedrijf. Aangezien het lokaal bestuur al een tijdje de verhuis van de sociale dienst uit de Molenstraat overwoog, kwam dit als een unieke kans. Er zijn in dit verhaal alleen maar winnaars. !mpuls Menen-Wervik heeft met de stad een betrouwbare huurder en kan verder zitdagen organiseren in Wervik op een vertrouwde plaats. Voor de sociale dienst wordt beantwoord aan de behoefte aan meer ruimte. Bijkomend voordeel voor de medewerkers is de ruime privéparking achteraan.”

“Het gebouw is centraal gelegen in de gemeente en ligt op wandelafstand van het stadhuis, de Kier en de politie. Er is een apart en veilig onthaal, de cliënten kunnen zonder toestemming het gebouw niet zomaar betreden. Kortom, alles wat wij van een gebouw verwachten is er, alle noden en wensen zijn vervuld. Ook voor de samenwerking tussen de sociale dienst en !mpuls is dit een meerwaarde. De collega’s zullen elkaar vaak zien en dus makkelijk de weg vinden tot samenwerking.”

Herbestemming

Het is afwachten wat de bestemming wordt van de kantoren in de Molenstraat. “Er zijn verschillende pistes”, aldus Lien Deblaere. “Eventueel gaan we daar het groepswonen uitbreiden of de kantoren verhuren. Dat moet worden bekeken.”

Alle medewerkers van de gewezen sociale huisvestingsmaatschappij De Leie zijn nu aan de slag in de kantoren van !mpuls Menen-Wervik. Er vielen geen ontslagen. “In totaal zijn we daar nu met 32 medewerkers”, zegt de directeur. “In het vooruitzicht van de fusie opgelegd door de Vlaamse regering werden kantoren aangepast.”

De verhuis is gepland op donderdag 15 en vrijdag 16 december. De sociale dienst zal die dagen gesloten zijn. Bedoeling is om de normale werking weer op te starten op maandag 19 december op de nieuwe locatie in de Nieuwstraat, pal tegenover de voormalige bakkerij Frimout.