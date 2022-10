Social Profitsalon in Brugge brengt multicultureel talent in contact met werkgevers

In de Magdalenazaal in Brugge heeft vandaag het Social Profitsalon plaats. Stad Brugge brengt samen met Werkkracht 10, VDAB, VIVO en VERSO mensen met een migratieachtergrond in contact met werkgever uit de social profit.

De Leerwinkel, Refu Interim, hogescholen Vives en Howest, Groep Intro, Oranje en het Kringloopcentrum: het is maar een greep uit de vele organisaties en bedrijven uit de social profitsector die aanwezig zijn op het Social Profitsalon. Voor de organisatie van dit salon – een beurs eigenlijk – werkt stad Brugge samen met Werkkracht 10, VDAB, VIVO en VERSO; allen verenigingen die mensen naar de arbeidsmarkt toeleiden. “Op dit Social Profitsalon laten we geïnteresseerden kennis maken met deze sector. Welke opleidingen zijn er, waar kunnen ze een stage volgen, welke werkgevers zijn er in de regio en welke vacatures hebben ze? Of het Social Profitsalon kom je het allemaal te weten”, zegt Brugs schepen van Werk en Ondernemend Pablo Annys (Vooruit). “We richten ons hier in de eerste plaats op mensen met een migratie-achtergrond, maar iedereen is welkom om de sociale sector te komen kennis maken.”

Workshops

Op het evenement konden de werkgevers ook deelnemen aan twee workshops, namelijk een rond eerste hulp bij opmaken van toegankelijk vacatures en een andere rond het omgaan met cultuurverschillen op de werkvloer. De schepen wijst erop dat het tegenwoordig erg moeilijk is om kandidaten te vinden om de vele vacatures in de social profit in onze regio in te vullen. Eind augustus stonden er in arrondissement Brugge nog een hele reeks vacatures open in deze sector, met onder meer 147 verpleegkundigen, 42, zorgkundigen, 41 begeleiders kinderopvang, 33 opvoeders-begeleiders en 12 poylvalente medewerkers. “Het is duidelijk: elk talent telt in de social-profit sector. Daarom zijn initiatieven zoals het Social-Profitsalon broodnodig”, aldus nog schepen Annys. (PDV)