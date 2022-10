Sociaal Verhuurkantoor en gemeente pakken problemen residentie aan: Weer peis en vree in Bredense residentie Duynpanne

Er is een oplossing voor de samenlevingsproblemen en overlast in residentie Duynepanne in de Kapelstraat. Schepen Daisy Hoste en Natacha Waldmann (SVK) werken samen en klinken eensgezind: “Wonen is een grondrecht. En we blijven voorstander van een sociale mix.”

Residentie Duynepanne in de Kapelstraat 303, op een boogscheut van de zee, telt een veertigtal appartementen/studio’s. Dertien daarvan zijn door de eigenaars in huur gegeven aan het Sociaal Verhuurkantoor (SVK), dat ze onderverhuurt aan mensen die op de reguliere woonmarkt moeilijk een woning vinden.

Sinds enkele maanden zijn er problemen van nachtlawaai, netheid en overlast. Buurtbewoners kwamen al twee keer naar de gemeenteraad, met erg emotionele getuigenissen. Er werd gewag gemaakt van problemen in drie appartementen. De boodschap drong door en burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) waarschuwde zelfs: “Er zal daar op een dag iets gebeuren met fatale afloop.” Het gemeentebestuur kent de situatie en de politietussenkomsten zijn gekend.

Op de jongste gemeenteraad werd uitgebreid aandacht besteed aan de verzuchtingen van de buurtbewoners. Schepen Daisy Hoste (Vooruit) klonk eerder voorzichtig, terwijl burgemeester Steve Vandenberghe en waarnemend algemeen directeur Jan Eerebout forser uit de hoek kwamen.

De acties die het gemeentebestuur voorstelde klonken de klagers aangenaam in de oren, maar deden her en der wel wenkbrauwen fronsen: een uitdoofscenario voor sociale bewoning, het stopzetten van de hoofdhuur met het SVK, en een plan om geen sociale bewoning of mix met vaste bewoning meer toe te laten, ‘omdat het niet werkt’. Bij het SVK was het even slikken en ook de drie Bredense gemeentelijke vertegenwoordigers bij het SVK kregen een halve veeg uit de pan.

Weigeren kan niet

Maar een maand later is er een oplossing, nadat schepen voor Welzijn Daisy Hoste (Vooruit) en SVK-voorzitster Natacha Waldmann (Groen/Oostende) hebben samengezeten. “Wonen is een grondrecht en de meest kwetsbare mensen hebben recht op een dak boven het hoofd. We zullen dus geen woningen weigeren omdat mensen een leefloon ontvangen of in begeleiding zijn bij het OCMW. Dat is trouwens ook niet wettelijk”, zegt Waldmann.

Een discours dat gedeeld wordt door Hoste, die nu het dossier verder opvolgt: “Uit onderzoek blijkt dat niet alle problemen veroorzaakt worden door huurders van het SVK. Eén iemand huurde op de private markt en die bewoner verblijft nu ergens anders. Van de twee probleembewoners van het SVK was er al één uithuiszetting. Voor de resterende bewoner komt er woonbegeleiding.”

Hoste begrijpt de boosheid van de buurtbewoners: “Ik heb respect en begrip voor de mensen die op de gemeenteraad hun ongenoegen kwamen uiten. Signalen naar het gemeentebestuur zijn ook de goede manier om dat aan te kaarten.”

De schepen wijst erop dat er ‘in het heetst van de strijd’ bepaalde zaken zijn gezegd: “Het zijn uitspraken die niet kunnen. Maar ik neem als schepen mijn verantwoordelijkheid en zorg voor een oplossing. Ik wil hier de rust laten weerkeren en wil geen mensen van het OCMW weghalen. Ik blijf voorstander van een sociale mix, en dat is wat we zullen doen.”

“Samen met het SVK organiseren we nog dit jaar een inspraakmoment voor bewoners, eigenaars, syndicus, gemeente en SVK. Met duidelijke info over de toestand en wat we kunnen doen voor die buurtbewoners. Verder komt er een sterkere woonbegeleiding voor wie die nodig heeft. En die werpt al haar vruchten af. Buurtbewoners lieten ook weten dat het wel goed loopt. Met elf van de dertien SVK-huurders zijn er geen problemen, en dat mag ook gezegd worden. Het is niet allemaal kommer en kwel. De grote problemen zijn van de baan .“