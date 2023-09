Sociaal restaurant in wzc Sint-Amand in het nieuw

Het vernieuwde sociale restaurant in wzc Sint-Amand is vorige week officieel geopend. Alle gebruikers van het restaurant werden uitgenodigd voor een aperitief.

In het sociaal restaurant in de Otegemstraat krijgen de bezoekers niet enkel een lekkere maaltijd voorgeschoteld maar vinden ze er elkaar ook voor een babbel.

Het voorbije jaar werd het restaurant vernieuwd. “Er werd nieuw meubilair geplaatst en ook het aanrecht voor de bediening is volledig nieuw en kreeg een andere plaats. Naast een afwisseling van ronde en vierkante tafels in diverse kleuren, is er ook gekozen om enkele zithoeken te creëren. De zaal heeft nu meer plaats om bezoekers te laten tafelen”, vertelt schepen Marc Claeys.

Niet enkel de bezoekers van het sociaal restaurant kunnen genieten van de nieuwe inrichting, maar ook de bewoners en bezoekers van het wzc “In dezelfde grote ruimte is er op andere tijdstippen van de dag plaats voor bezoekers van de cafetaria en activiteiten voor de bezoekers van het woonzorgcentrum”, aldus Claeys.

Frietjes

De opening gebeurde niet toevallig op een donderdagmiddag. “Gewoonlijk hebben we zo’n veertigtal mensen die ’s middags komen eten. Op donderdag zijn er echter frietjes – voortaan gebakken in onze nieuwe grote airfryer – en dan zijn er toch iets meer eters.”

Speciaal aan de vernieuwingen is dat ze werden uitgevoerd door de gebroeders Jonas en Mathieu Dosquet. Twee mensen die werken bij de technische dienst van de gemeente, maar blijkbaar handig genoeg zijn om ook dergelijke opdrachten tot een goed einde te brengen. De nieuwe infrastructuur mag best gezien worden.

Er wacht hen al een volgende opdracht in het woonzorgcentrum, want begin volgend jaar mogen ze de bar aanpakken. Ook het grote schilderij van Joël De Rore, dat vroeger aan de ingang hing, zou een plaatsje krijgen in de ontmoetingsruimte.

De vernieuwingen hebben zo’n 25.000 euro gekost.

(Geert Vanhessche)