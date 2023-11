Sociaal project Stappie afgeblazen wegens monsterboete leegstand

Ook Stappie, een centrum voor ontwikkelings- en gehoorstoornissen bij kinderen, kreeg een boete van 112.000 euro voor leegstand en verwaarlozing. Ze zijn één van de 19 personen, bedrijven en organisaties die zo’n hoge boete kregen van het stadsbestuur. Een aanpalend pand dat ze kochten met het oog op uitbreiding, mag niet gesloopt worden. De organisatie betaalde de boete en hoopt dat een bezwaar alsnog een oplossing brengt.

Stappie is een centrum voor ontwikkelings- en gehoorstoornissen, die kleuters, kinderen en jongeren begeleidt. Ze zijn erkend door de Vlaamse overheid en behandelen onder meer kinderen met ADHD, gedragsstoornissen en een mentale beperking. In Oostende is er een vestiging in de Koninginnelaan. Stappie maakt deel uit van het netwerk Digor (dienstencentrum voor gehandicaptenzorg, onderwijs en revalidatie). Maar er zijn, net zoals bij veel actoren in de zorg, lange wachtlijsten voor onderzoek en therapie.

In 2021 doet zich een opportuniteit voor: een aanpalend pand om de hoek in de Velodroomstraat 4 staat te koop. Stappie ziet het als een kans om uit te breiden. Het pand wordt gekocht door Car Stappie en Handizorg vzw. Bij de stad vernemen ze dat een afbraak mogelijk is, maar als ze het dossier indienen voor een omgevingsvergunning wordt dat niet ontvankelijk verklaard en krijgen ze te horen dat dit is omdat er wordt afgeweken van de voorschriften.

Niet slopen

Vlak voor de zomer verneemt de organisatie dat een sloop niet kan en er moet verbouwd worden. Reden: de erfgoedcommissie geeft enkel toestemming voor afbraak als uit een stabiliteitsonderzoek blijkt dat sloop noodzakelijk is. En voor Stappie is dat pech, want uit hun stabiliteitsonderzoek blijkt dat niet – ook al is het pand op vandaag gestut. Verbouwing is dus de enige optie. Maar de bijkomende werken en extra kostprijs voor verbouwing zijn daardoor te groot. Door het behoud van de indeling kan het pand dan ook niet dienen voor wat ze het bedoeld hadden. Er zou bijvoorbeeld een grote kinezaal komen. Bij een verbouwing zouden ze ook niet kunnen voldoen aan de normen die het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) voorschrijft.

De organisaties blazen het project af en begin september valt een boete in de bus voor verwaarlozing. Het gaat om één van de 19 ‘monsterboetes’ die de stad uitstuurde voor 112.000 euro (de basisboete van 22.500 maal vijf). Daarop beslissen ze het gebouw in de Velodroomstraat weer te verkopen : sloop is niet mogelijk en de kostprijs van renovatie voor de vzw’s te hoog. De verkoop vond inmiddels plaats. “We hebben de boete betaald om de verkoop te kunne laten doorgaan. Beide vzw’s dienen een bezwaarschrift in en hopen zo iets te recupereren”, luidt het bij Stappie en Handizorg. Bij Stappie hopen ze dat de stad rekening houdt met het feit dat ze met het gebouw een sociaal project voor ogen hadden. Toch is er een gevolg. “Door de zware boete wordt de uitbreiding van Stappie niet mogelijk en daardoor kunnen de wachtlijsten niet verminderen.”

Reacties

“Zo’n boete schiet zijn doel voorbij en is disproportioneel”, zegt Jeroen Soete (Vooruit), die de zaak op de gemeenteraad bracht. “Het reglement is bedoeld er voor echt langdurige leegstand en niet voor mensen met goede intenties. Misschien kan Oostende een voorbeeld nemen aan Antwerpen, waar de teller telkens op nul wordt gezet na een verkoop.”

Schepen Kurt Claeys (Open VLD), bevoegd voor ruimtelijke ordening en erfgoed, verdedigt: “De woning in de Velodroomstraat staat op de inventarislijst voor verwaarlozing sinds maart 2016 en in het leegstandregister sinds juli vorig jaar. Verwaarlozing kunnen we niet toelaten en al zeker niet als het gaat om erfgoedpanden, zoals het pand in de Velodroomstraat. De toestand van de gevel is problematisch en zichtbaar van op straat.” De schepen ziet mogelijkheden: “We begrijpen dat deze maatregel een enorme impact heeft en raden eigenaars aan om, zoals de procedure dat voorschrijft, bezwaar in te dienen en te vragen om gehoord te worden. Ook in dit geval doe ik een oproep om te motiveren waarom er geen oplossing is. De stadsdiensten staan bovendien met raad en daad klaar in de zoektocht naar een oplossing, ook in deze fase van het dossier.”

(foto HA)